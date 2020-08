Solidaridad para las hermanas bolivianas

Gabriela Bard Wigdor es integrante de El Telar, cuenta a La tinta que “una de las situaciones que se está agudizando es que están saliendo a decir, con discursos racistas y coloniales, que la medicina ancestral está enfermando más a las personas que sufren de COVID. Medicina con la que los pueblos y las compañeras han resistido y han comido históricamente, están diciendo que es misticismo y que es una cuestión de atraso, que la gente tiene que consumir otro tipo de remedios”. Paradójicamente, sumado a la estigmatización actual, la medicación que pregonan desde el poder no llega por el bloqueo de caminos, “y si bien ahora están logrando ingresar comida a través la organización popular y de resistencia, no pueden por los cordones militares y la violencia ejercida sobre los sectores que se oponen a la dictadura, y, en particular, con los pueblos indígenas”, explica Gabriela.