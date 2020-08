Argentina: la Unión de Trabajadores de la Tierra ante el debate de la cría porcina industrial

Durante uno de los tantos encuentros con los que nos hemos convidado durante la pandemia para analizar, compartir y dialogar sobre el futuro venidero, Damián Verzeñassi, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y miembro de la Unión de Científicos comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) compartió lo siguiente:“Si nosotros vivimos en condiciones homogéneas, absolutamente negadoras de la diversidad, es muy difícil, es imposible, que podamos construir un sistema inmunológico saludable, y por tanto que nuestra vida pueda ser saludable. Ocurre con las plantas, ocurre con los vegetales, ocurre con los animales, y nosotros somos animales. Sin diversidad no es posible la salud, sin tiempo, sin respeto por los tiempos propios de la vida, no es posible la salud. Si nosotros no aceptamos que las ciudades construidas como han sido construidas hasta hoy, han sido extraordinarios facilitadores del alejamiento, de la disrupción entre los seres humanos y el ciclo de la naturaleza y los ciclos vitales, vamos a estar perdiendo una posibilidad extraordinaria de recuperar las tramas necesarias para reconstruir la vida saludable. Y en ese sentido, desde mi punto de vista como trabajador de la salud creo que un primer paso es empezar reconociendo que no hay trabajador de la salud que pueda llamarse tal sino reconoce que quien produce el alimento, garantizando un territorio saludable, es el primer primer trabajador de la salud que nosotros tenemos que reconocer.”