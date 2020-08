Chile: Amplias manifestaciones por la Nación Mapuche ante horda racista

Señalan: “El Pueblo Chileno debe manifestarse contra la violencia racista. No caeremos en replicar el odio racial que quieren instalar. No es el Pueblo Chileno Vs Pueblo Mapuche. Son una vez más los empresarios y terratenientes que ven en la justicia histórica de reparación hacia el Pueblo Mapuche la pérdida de sus privilegios que ha logrado a costa del genocidio en el pasado y de la desigualdad social actual. El futuro es la unidad de la gran mayoría contra esa minoría privilegiada que reprime para no perder los privilegios que nos roba por siglo. En el marco del estado Plurinacional donde ejerceremos plenamente nuestra Libre determinaciòn como Nación Originaria”.