Paìs Vasco: ¿Caza de brujas contra compañero en Gara/Naiz ?

Juanjo Basterra recuerda la persecución que ha sufrido durante los ultimos años por parte de la Dirección de Gara/Naiz. Apartado de manera fulminante de la sección de Ekonomia, donde trabajó desde 1991 (primero en Egin y después en Gara) en represalia por no aceptar despidos dentro de la empresa en su etapa de delegado sindical, ası́ como por no estar de acuerdo en la manera de proceder de la dirección desde hace algo más de una década. Los últimos años ha trabajado en Agenda, aunque ha mantenido un protagonismo destacado en las redes sociales.

Hoy, 22 años después, algunos de los que sufrieron aquella situación, la han tomado como ejemplo y me han enviado a la calle. Ası́ es, después de 21 años y seis meses de antigü edad en GARA/NAIZ (Baigorri Argitaletxea SA) me han despedido por

Como siempre que ocurre una decisión de este tipo, la misma se adereza con mentiras, hechas para sustentar las tesis de los peores y más retrógrados empresarios. “Quiero dejar claro que no me voy de forma voluntaria, como algunos miembros de la dirección de la empresa han querido hacer ver al resto de compañeros y compañeras”.

En una reunión mantenida con la dirección y acompañado por un responsable de BAT SINDIKATUA, estuvieron el actual jefe de personal Aitor Garin y el actual abogado de la empresa Ibon Altuna (hijo del anterior consejero delegado del grupo, Gorka Altuna). En dicha reunión nos confirmaron que el sindicato LAB conocı́a y aprobaba las pretensiones de la empresa. “El sindicato LAB, siendo conocedor de lo que se estaba tramando hacia mi persona, no me informó de nada, aún teniendo conocimiento que estaba afiliado al sindicato desde el año 1996”. Eso sì, cuando devolvì el recibo de afiliación, a los pocos dìas, se pusieron en contacto para conocer el motivo por el que me daba de baja.

Bajo mi punto de vista, quienes no deberìan seguir en GARA/NAIZ son sus gestores y directivos, que no han sabido posicionar al periódico en una situación solvente y destacada, y que han conformado una empresa en la que los mejores puestos de trabajo están ocupados por los trabajadores y trabajadoras seguidores de la polı́tica que está llevando la dirección.

Juanjo Basterra señala, por último, que “lo tengo claro que me han echado, por no compartir sus ideales. Me voy con la cabeza alta de haber estado (con mis errores y mis aciertos) al lado de quienes sufren situaciones de injusticia en los centros de trabajo y ayudándoles en los dramas por la falta de seguridad y salud en las empresas. Me voy sabiendo que he luchado -y seguiré haciéndolo- por una sociedad más justa en la que no tienen cabida los responsables de Baigorri SA, los enchufados y enchufadas y los palmeros y palmeras”.