WallMapu: Ataques Fascistas al pueblo Mapuche y un análisis de las luchas actuales

En Chile , como en otros estados como España, Perú, Colombia, México, etc, nunca hubo transición a la democracia, pues sólo cambio de nombre pero las prácticas dictatoriales aun sigue mas vigentes que nunca, antes la represion era clandestina, centros clandestinos de detención, torturas desapariciones, ahora….es igual la diferencia es que ya no es clandestina si no que esta LEGITIMIZADA desde el poder judicial, la tortura es legal, los centros clandestinos….ahora son las cárceles, las desapariciones..ya son muertes descaradamente reveladas y lamentablemente naturalizadas por el pueblo.

Como activistas, militantes, luchadores, no debemos solo volcarnos a las luchas laborales como si ese fuera el único terreno a combatir, pues el tema ancestral y el medio ambiente juegan un papel FUNDAMENTAL en la lucha, para que militamos si no tendremos oxígeno?, Si ya no habra agua sin radiación?, Si ya no existirá la tierra? Son conscientes que detras del extractivismo estan los hombres mas ricos del mundo? Por que negar nuestras raíces indigenas?, Porque avergonzarnos de las enseñanzas de nuestros abuelos?, El uso de las plantas medicinales, el respeto a otros seres vivos, a no contaminar nuestra tierra?