Bolivia y nuestrAmèrica: extrahecciones incumpliendo los derechos de las personas y de la Naturaleza

Se suman los reportes que advierten que la pandemia por la COVID-19 está golpeando a los pueblos indígenas en América Latina. No solo por sus efectos sanitarios, sino por la crisis política y económica que está ocasionando. Los repetidos anuncios de varios gobiernos de volver a promover los extractivismos como solución al colapso económico, generará todavía más impactos sobre las comunidades indígenas. Ese riesgo es mucho más grave de lo que se asume, ya que los actuales extractivismos solo pueden llevarse adelante quebrando las salvaguardas de los derechos y ejerciendo la violencia.

Al contrario de esas posiciones, debe quedar en claro que la adicción extractivista avanza gracias a continuados incumplimientos de las salvaguardas de los derechos y a crecientes usos de la violencia. No son ni accidentes, ni fallas, ni incumplimientos. Son elementos propios de los extractivismos de tercera y cuarta generación que se viven en América Latina.

Estamos ante una dramática constatación: no existe ningún tipo de extractivismo donde no se haya violado algún derecho y no se ejerciera algún tipo de violencia.