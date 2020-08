Argentina_La constelación armada: marxismo y poder revolucionario en el PRT-ERP

No vencer (aun) y sobrevivir

No resulta sencillo escribir acerca de la intensa y breve experiencia del ERP a 50 años de su fundación. No tanto por el manto de sospecha y estigmatización que se ha generado en torno a la lucha armada en Argentina, sino debido a que repensar esta apuesta político-militar implica de manera ineludible ejercitar la memoria histórica y reconocer todo lo trágico y doloroso que, cual tizón encendido, ella todavía cobija. Pero aun si desechamos tanto la figura maniquea del terrorista (propia de la teoría de los dos demonios), como aquella más empática de las víctimas del plan sistemático de desaparición forzada acometido por el Estado, nos queda en los labios un sabor amargo demasiado parecido a la nostalgia.

Para escamotear esta tentación, el historiador Enzo Traverso sugiere apelar a un concepto sumamente potente como es el de melancolía de izquierda. Si la noción de víctima despolitiza y difumina la lucha y los valores que dotaron de sentido vital a la militancia de quienes apostaron por un proyecto socialista, lo dieron todo por él y fueron vencidos/as, la melancolía es una dimensión fundamental de la cultura de izquierda, ya que su historia está signada por sucesivas y cruentas derrotas. Llorar a nuestros muertos, a las caídas en el fragor del combate, a quienes fueron secuestrados, padecieron la tortura, terminaron arrojados al mar o ultimadas en las catacumbas del horror, es parte de un imprescindible duelo que no necesariamente debe equivaler a resignación o desesperanza.

Antes bien, Walter Benjamin propone rememorar a las y los vencidos en tanto revolucionarios/as, cuya derrota debe leerse en una clave transitoria, es decir, no concluyente. La melancolía puede oficiar así de fuerza que nos impulse a revisitar el pasado, pero con nuevos ojos, a partir de otros prismas, desde una sensibilidad que deje atrás la ilusión de un triunfo garantizado de antemano por el propio decurso de la historia, aunque sin renegar de la convicción utópica de poder cambiar el mundo y construir una sociedad radicalmente distinta a la actual. “El duelo inacabado de la izquierda dificulta el trabajo tan necesario de reelaboración”, nos dice Traverso. ¿Cómo conjugar entonces memoria ardiente, revisión crítica y fidelidad a las promesas emancipatorias de la revolución en tiempos de naufragio? Tamaño interrogante es el que circunda esta fecha que, por supuesto, excede con creces a la partida de nacimiento -hace exactamente medio siglo- de una de las mayores organizaciones guerrilleras del Cono Sur.

A sabiendas de este dilema no menor, en lo que sigue nos proponemos contextualizar y reconstruir algunos debates, iniciativas, hipótesis y lecturas que condicionaron el surgimiento, despliegue y desarticulación del PRT-ERP a lo largo de su corta existencia de poco más de 10 años. Nos interesa polemizar con ciertas interpretaciones que han instalado un sentido común en la cultura de izquierda, acerca del perfil político, la reformulación del marxismo y la concepción del poder que sostuvo -por cierto, no sin contradicciones y vaivenes- esta guerrilla durante su periplo revolucionario en Argentina. Consideramos que ella encarna una de las expresiones más originales y potentes de la nueva izquierda, que lejos de restringir sus prácticas a una confrontación armada, involucró un crisol de experiencias, proyectos y modalidades de intervención desde una perspectiva integral.

1968 ha sido caracterizado con justa causa como el año de la rebelión planetaria. De París a Praga, de Tlatelolco a Berkeley, de Argel a Berlín, de Tokio a Roma, de Saigón a Montevideo, un invisible hilo rojo de insubordinación y descontento conectó las protestas. Una de las tantas pintadas del mayo francés lo sintetizó magistralmente: “La revolución mundial a la orden del día”. En Argentina se suele decir que el levantamiento se demoró un poco, y se menciona a la insurrección popular del Cordobazo (precedida y continuada por los dos Rosariazos) como un verdadero cataclismo socio-político que hace parte de aquel haz de revueltas globales. No obstante, vale la pena realizar una genealogía de las luchas y procesos organizativos que -influidos sin duda por ese contexto regional y planetario- fueron generando las condiciones para que estos estallidos se produzcan.

Ya desde mediados de los años ’50, se despliega la resistencia peronista (la cual, proscripción mediante, lleva a una radicalización creciente de sus núcleos de base) que impulsa acciones directas con altos niveles de confrontación en fábricas y contra el régimen, entre los que se destaca la combativa toma del Frigorífico Lisandro de la Torre (casualmente, en enero de 1959, contemporánea al ingreso triunfante del ejército rebelde a La Habana), y poco tiempo después se ensayan diversas iniciativas de lucha político-militar (tales como Uturunco y EGP), en paralelo a la emergencia de una nueva izquierda al calor de la politización de la juventud y de sectores importantes de la clase trabajadora que asumen cada vez mayor protagonismo, en particular a nivel industrial. Son los tiempos donde las huelgas asumen contornos políticos, en numerosas ocasiones con grados de violencia popular y de masas, que incluyen variados repertorios de acción, que van de las movilizaciones multitudinarias al boicot en el proceso de trabajo, de luchas callejeras y barricadas a tomas y piquetes, cumpliendo en ellos un papel de suma relevancia las comisiones internas antiburocráticas y el sindicalismo clasista.

En el plano intelectual, revistas como Che, Dimensión, Pasado y Presente, Fichas, Cristianismo y Revolución o La Rosa Blindada, propician una renovación cultural y difunden los grandes debates que se viven al compás de las luchas del Tercer Mundo y en el seno del marxismo, donde se exhuman tradiciones opacadas por la ortodoxia del monolitismo soviético y la tematización de la violencia política resulta recurrente. Por su parte, las Universidades son un hervidero y, a pesar de la represión sufrida por la llamada “Noche de los Bastones Largos” en 1966, ejercitan la búsqueda de un pensamiento no imitativo y descolonizador, dando lugar a experiencias como la de las Cátedras Nacionales y Marxistas, sin dejar de estrechar lazos con el pueblo trabajador para producir conocimiento enraizado y transformador de la realidad.

La década del ‘60 cuenta con una frondosa cantidad de referencias políticas. No obstante, dos personajes caídos en la lucha logran sintetizar los anhelos de liberación de los pueblos de Nuestra América en esa coyuntura sumamente convulsionada. Por un lado, Ernesto “Che” Guevara, quien además de resultar uno de los protagonistas principales de la revolución cubana y ejercitar el internacionalismo como pocos (“crear dos, tres, muchos Vietnam” fue una consigna que acompañó con el cuerpo hasta sus días finales en la selva boliviana), produce textos de una enorme hondura teórico-política y denuncia la actitud imperialista en el continente, así como las formas neocolonialistas que asumía la realidad del Tercer Mundo en aquel entonces. Por el otro, Camilo Torres, un cura y sociólogo colombiano que decide dejarlo todo, ejercitar un “suicidio de clase” y sumarse al trabajo militante con los sectores más postergados de su país, para más tarde incorporarse a las filas de la guerrilla del ELN, en pos de poner en práctica hasta las últimas consecuencias el “amor al prójimo”. Su común abnegación y las precoces muertes en combate que sufren, lejos de aplacar las perspectivas de la lucha armada, aportan a nutrir un imaginario político que los concibe como mito movilizador y ejemplo para las nuevas generaciones, que ansían revolucionarlo todo.

Es curioso: casi sin excepción se utiliza a las siglas PRT y ERP como un único vocablo. El guion suele oficiar no solo de puente, sino de juntura hasta el extremo de la fusión. Sin embargo, no fue esta la intención original. El PRT que funda a la mayor guerrilla marxista de Argentina tenía una concepción diferente de la relación entre partido y ejército, que respondía -ejercicio de traducción mediante- a los preceptos y enseñanzas del proceso revolucionario en Vietnam. Recordemos que el PRT como tal es creado en 1965, a partir de la confluencia de dos organizaciones disímiles, pero con intereses y perspectivas comunes, en un contexto donde lo prioritario para ellas eran ante todo la unidad: el FRIP (Frente Revolucionario Indoamericano Popular) y Palabra Obrera. El primero, con cierta incidencia entre los trabajadores azucareros y sectores estudiantiles del norte del país; el segundo, con una relativa inserción en el cordón industrial de Buenos Aires y otras grandes ciudades del Litoral. Luego de unos años de caminar juntos, en 1968 las diferencias se tornan irreconciliables, lo que lleva a que, bajo la denominación de El Combatiente, el sector liderado por Mario Roberto Santucho rompa con aquel encabezado por Nahuel Moreno, bautizado de ahí en más como La Verdad. El PRT El Combatiente pasará al poco tiempo a ser conocido como PRT a secas.

Si su IV Congreso -concretado a finales de febrero del ’68- puede ser definido como el acta de nacimiento en sentido estricto del partido, el V -realizado a mediados de 1970 en el Delta del Paraná- será el que oficie de partero de una de las guerrillas con mayor gravitación en la lucha de clases en la Argentina de los años setenta: el ERP. Es interesante analizar los documentos debatidos y aprobados en ambos Congresos, así como otros textos relevantes elaborados por la organización en los años posteriores, en particular aquellos redactados por su máximo referente, Mario Roberto Santucho, para dar cuenta de la lectura y recreación del marxismo y de la concepción del poder que realizan en ellos.

Esta constelación se combina, asimismo, con los aportes a la guerra revolucionaria extraídos de las gestas insurgentes y las luchas independentistas encabezadas por San Martín, Artigas, Juana Azurduy y otras figuras destacadas de aquella primera independencia conquistada con las armas (y donde la guerra de guerrillas tuvo un papel relevante) en las primeras décadas del siglo XIX. Curiosamente el PRT-ERP se valdrá de historiadores que, a pesar de su mirada liberal como en el caso de Mitre, reconstruyen con lujos de detalles estos combates y las estrategias desplegadas, con gran realismo y minuciosidad. Marxistas heterodoxos de Argentina, entre los que se destacan Silvio Frondizi y Milciades Peña, fungen también de referencia teórico-analítica para la lectura de la historia reciente del país y una interpretación no ortodoxa de su formación económico-social. Profundamente crítico del etapismo stalinista y de las posibilidades de disociar la lucha anti-imperialista de la apuesta por la revolución socialista, el PRT-ERP asume como principio epistemológico a la lucha de clases y atiende a las particularidades de nuestro territorio, aunque sin descuidar el papel del imperialismo, el subdesrrollo inducido y los condicionamientos impuestos por el capitalismo como sistema mundial.

La gravitación del imperialismo en la región y la expansión a lo largo y ancho de América Latina de la lucha, implican asumir de manera compleja y pendular la relación entre revolución y contrarrevolución. Esto, sumado a otros factores internos, como la debilidad relativa de las fuerzas de izquierda vis a vis el poder de las fuerzas de la reacción, hacen presumir al PRT que no cabe pensar en una confrontación armada que se resuelva en el corto plazo, sino más bien en una guerra popular revolucionaria que tendrá un carácter prolongado. Lo sugerente de su análisis es que el leninismo no estriba tanto para ellos en una aplicación mecánica de la estrategia triunfante en la experiencia histórica rusa (por caso, la insurreccional), sino es retomar y actualizar ciertos preceptos e hipótesis centrados “en el análisis concreto de la realidad concreta”, nutriéndose de los recientes enriquecimientos que se han hecho del marxismo, en función de proyectos revolucionarios triunfantes en realidades como China, Cuba y Vietnam.

La combinación entre lo específico y lo mundial en este tipo de análisis de situación es por tanto algo clave. De ahí que sin dejar de dar cuenta de lo concreto y original del proyecto político impulsado en el país, que implica que “la revolución argentina tiene una estrategia propia, consistente en que la clase obrera y el pueblo deberán librar una guerra prolongada para derrotar a la burguesía y al imperialismo, e instaurar un gobierno revolucionario, obrero y popular”, yendo de “lo pequeño a lo grande, de las acciones más simples a las más complejas, procurando la ligazón permanente con las masas”, en un plano más amplio y de largo aliento la revolución es concebida como “continental y mundial”, “llegando a no respetar fronteras”.

En este punto retoma tanto los planteos del Che Guevara como de Nguyen Giap, para quienes siempre lo militar debe estar en función del proyecto político (“la política manda al fusil” es una máxima que se reitera) y el vínculo entre la guerrilla (como agente catalizador) y los sectores populares (que asumen un protagonismo creciente en la lucha), debe ser orgánico y permanente. No es azaroso que el guerrillero argentino-cubano haya propiciado la edición en castellano y prologado el libro de Giap, titulado precisamente Guerra del pueblo, ejército del pueblo, donde además de destacar la alianza obrero-campesina como factor fundamental de la victoria, se insiste en que “la guerra de guerrilla no es sino una expresión de la lucha de masas y no se puede pensar en ella cuando ésta está aislada de su medio natural, que es el pueblo”.