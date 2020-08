Ecofeminismo como alternativa ante la nueva “normalidad”

Antes del inicio de la pandemia profesionales de universidades encargados del estudio de modelos climáticos advertían el peligro de continuar con el ritmo de emisión de gases de efecto invernadero y las consecuencias que se producirían si no se modifica y materializa un compromiso internacional con la mitigación. No obstante, hay que tener claro que toda la acumulación de contaminación producida a lo largo de los años no va desaparecer así se dejen de emitir gases de efecto invernadero, con el agravante de que la contaminación no ha parado, ni siquiera en cuarentena.