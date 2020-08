Argentina:  ¿Hasta cuándo abusarás, Berni, de nuestra paciencia?

Por Alfredo Grande

(APe) 07 Agosto 2020

Algunos llaman a esto tragarse sapos. Un ejemplo paradigmático es: subordinación y valor. No hay valor alguno en subordinarse y,si hay valor, no te subordinás. Toda subordinación, que apenas es otro de los nombres del sometimiento consentido, tiene como efecto el aplanamiento de la capacidad de pensar. Cierto consignismo berreta logra eso. La lógica de toda guerra de exterminio se basa en eso.

Ayer Pichetto señalaba el origen marxista del gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Obviamente, no era un elogio. “Cristo Vence”. De libre pensadores que somos por construcción de cultura no represora, pasamos a ser libre-repetidores. No sabemos qué significa lo que decimos, pero lo decimos cada vez más eufóricos. “Es un sentimiento, no puedo parar”. Habría que agregar que es un sentimiento que no admite sentimientos en contrario. O sea: sentimiento absoluto. El sentimiento único soy Yo.