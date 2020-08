Kurdistàn_Abdullah Öcalan: “Mi solución para Turquía, Siria y los kurdos”

La modernidad capitalista es la crisis de civilización más mortal y continua de la historia. En particular, la destrucción general de los últimos doscientos años ha interrumpido miles de vínculos evolutivos en el entorno natural. Probablemente, todavía no estemos completamente conscientes de la devastación que esto ha causado a los mundos de plantas y animales. Sin embargo, está claro que, al igual que la atmósfera, ambos mundos emiten constantemente señales de auxilio.

Öcalan ha escrito extensamente sobre historia, filosofía y política, y es considerado como una figura clave para una solución política del problema kurdo. Como ha estado recluido totalmente en régimen de incomunicación y no ha podido consultar a sus abogados ni recibir visitas periódicas durante muchos años, este artículo de opinión ha sido editado de sus escritos de prisión y declaraciones recientes. Sus trabajos recientes incluyen The Sociology of Freedom (2020) y The Political Thought of Abdullah Öcalan (2017).