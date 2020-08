Chile: Terrorismo de Estado silenciado y la naturalización de la represión

Entonces se puede decir que en chile hubo una transición a la democracia post dictadura? ¿Se puede afirmar, luego de que el mayor genocida del estado chileno haya sido senador de la República y no fue juzgado por crímenes de Lesa Humanidad?

dictaroriales, no se había dado por enterado de los crímenes que allí se cometían??? Como va a desconocer cuando siempre mostrò su defensa hacia el Genocida Pinochet, incluso en plena “democracia” le redactó una carta de amor dándole ovaciones? Y mas estando ya hartamente probado las violaciones de los derechos humanos, los casos de abusos sexuales, secuestros, torturas, detenciones ilegales y posesión de arsenal químico y militar que en dicha colonia habia, y aun asì el Sr. Larrain mantenia firmemente su defensa.

La respuesta es No, No hubo en Chile una transición a la Democracia, la dictadura no terminò, solo le cambiaron el nombre, pero sus verdugos y cómplices aún están en el poder, las tácticas son las mismas, solo disfrazaron la formas, lo que antes era clandestino, ahora es de vasto conocimiento legitimizado por el poder judicial, su mayor arma.