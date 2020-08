Colombia: “Los indígenas de la Sierra Nevada pedimos que no nos sigan matando”

Entonces las diferentes movilizaciones y luchas que se han dado últimamente, lo que buscan es mantenernos vivos ante un genocidio que es evidente día a día en Colombia, con asesinatos y hostigamientos a la población. No es una situación aislada, los indígenas hemos determinado que se trata de un exterminio físico y cultural por parte de todos los actores de este país, que no quieren entender la diversidad de los pueblos ni permitir que los indígena puedan tener una defensa de la vida y el territorio. Eso hace que nos estén exterminando, pero también nos da fuerzas para seguir resistiendo: no podemos seguir quietos ante situaciones que nos están matando todos los días, no solo a nosotros, también a la vida de la Madre Tierra.