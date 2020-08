Gigantes digitales al banquillo de los acusados

Los casos presentados eran conocidos, pero no por eso menos graves. Por ejemplo, se mostró a través de correos electrónicos, que Facebook compró a sus competidores Instagram y Whatsapp, porque los percibía como una amenaza a su control de los usuarios; algo que también fue la intención de Alphabet (Google) al comprar YouTube. Se evidenció que Google roba información a empresas más pequeñas, por ejemplo las reseñas de Yelp sobre restaurantes, y que ante la queja de ésta, amenazó con asegurar que ya no saldría en los resultados de búsqueda. Google controla el 90 por ciento de las búsquedas en línea. Las acusaciones a Apple giraron en torno a la imposibilidad de los usuarios de usar aplicaciones de otros desarrolladores.

Amazon superó en ventas minoristas a Walmart, el mayor supermercado del planeta, desde 2019. Con la pandemia, sus ganancias aumentaron exponencialmente, convirtiendo a Bezos en el hombre más rico del mundo, con una fortuna personal de 181 mil millones de dólares. El control de Amazon sobre sus proveedores es brutal, con poder de llevar a la quiebra a los que no pueden o no quieren aceptar sus condiciones. Quedó claro que Amazon también copia, fabrica con su marca y vende más baratos (al principio) los productos más rentables de otras compañías, llevándolas a morir.

Además de lo anterior, se mencionó también, pero muy lejos de la verdadera dimensión que tiene, la manipulación de los datos e información con impactos políticos y discriminatorios. Lo particular de esta audiencia fue el alto nivel de preparación que trabajó la comisión antimonopolios, que hizo incluso titubear a los ejecutivos. Hace dos años, Zuckerberg tuvo que acudir a responder al Congreso por la “filtración” (o venta) de los datos de más de 80 millones de usuarios de Facebook a la empresa Cambridge Analytica, a partir de lo cual, ésta y sus ejecutivos influyeron decisivamente, por métodos abiertos y subliminales, para lograr un resultado favorable en la elección de Trump y otros personajes “imposibles”, como Jair Bolsonaro en Brasil. En esa ocasión, Zuckerberg mantuvo el control del debate frente a congresistas que apenas entendían el tema, y salió librado con una multa de 5 mil millones de dólares, que suena como una cifra alta, pero fue mucho menor a las ganancias que obtuvo y al valor de repunte inmediato de sus acciones apenas se emitió la sentencia.

Llama la atención que no citaran a esta sesión a Microsoft y su fundador Bill Gates, quien junto a GAFA controlan más de la mitad del mercado global de plataformas digitales. Probablemente porque Microsoft fue citada a una audiencia similar hace 22 años, para responder por su monopolio en el mercado de software, proceso que influyó en la estructuración de la compañía y se supone tuvo que cambiar alguno de sus planes, por ejemplo, no desarrolló sus propios teléfonos. No obstante, Microsoft y su poder actual de nubes de cómputo, inteligencia artificial y manejo de datos masivos (Big Data) juegan un papel fundamental en el control de economías y políticas, junto a los otros cuatro monstruos de la digitalización.