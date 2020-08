Mèxico: Se fortalece frente de resistencia indígena contra construcción de Tren Transístmico

En un comunicado publicado por la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Oaxaca (UCIZONI), explicaron que dicho frente nace como una necesidad ante la violación a los derechos de la población del Istmo de Tehuantepec por las obras del megaproyecto, en particular, las relacionadas con la construcción del tren destinado a conectar los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz en Oaxaca.

Después de varios meses de incertidumbre, la Semarnat autorizó la MIA el 21 de mayo pasado, incluyendo, sin embargo, una serie de requisitos específicos. Indicó, en particular, que con el fin de reducir los efectos negativos al medioambiente y los ecosistemas, la empresa deberá establecer medidas de mitigación y compensación así como de remediación, si la situación lo requiere.

El tren transístmico no viene sólo sino que es la punta de lanza del megaproyecto de Corredor Interoceánico promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el cual pretende transformar el Istmo de Tehuantepec en un canal interoceánico y corredor industrial y energético, convirtiéndolo en un verdadero centro logístico y de manufactura en el continente americano.

Como lo señala una extensa investigación de GeoComunes intitulada, para al desarrollo de las zonas industriales, ya se dibujó una zona ahora llamada “Zona Libre del Istmo de Tehuantepec”. Aunque los pocos documentos oficiales disponibles no mencionen con claridad en qué consistirá, “lo que hasta ahora sabemos es que es un área constituida por una franja de 20 kilómetros a cada lado de los 300 kilómetros de largo del ferrocarril, área que involucra 48 municipios de los 79 que contempla el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”. Según un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se tratará de una zona con exenciones de impuestos – entre otros atractivos fiscales – para las empresas que ahí se instalen.

“El Istmo de Tehuantepec, contrario a lo que han decidido dignamente sus pueblos, es hoy la región con mayor generación de energía eólica de México: concentra la mitad de todos los parques operando a nivel nacional y el 46% de la capacidad instalada. A esto hay que sumar que la región colinda al noreste con la zona de mayor extracción y reservas probadas de hidrocarburos en el país, sin dejar de lado que también es el paso terrestre obligado de cualquier conexión para el transporte de energía entre el centro y norte del territorio nacional con la península de Yucatán y el Istmo centroamericano. Por todas estas características, el Istmo de Tehuantepec es para el capital un espacio de articulación entre diversas redes de producción, transporte y consumo de energía, y no solamente un potencial corredor interoceánico”, documentó al respeto la investigación de GeoComunes.

También, cabe mencionar que en la región ampliada del Istmo de Tehuantepec ya se encuentran en construcción algunos proyectos como por ejemplo la Refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco. Como lo señala el colectivo de geógrafos, “si bien no aparece como parte del proyecto Corredor Interoceánico, claramente está relacionada con la dinámica que se pretende intensificar en la región, respecto a la producción, circulación y consumo de la energía fósil al servicio de la industria, o para su exportación mediante las redes de transporte que pretenden atravesar el istmo”.

A pesar de la magnitud del proyecto, Quintero lamenta que no haya información sobre el tema para la población de la región. “Nosotros estamos haciendo una labor de estar informando y comunicando sobre este proyecto pero a pesar de eso en la región no hay información del corredor interoceánico. Incluso hay gente que le dice “tren maya”, y nos preocupa mucho porque entonces no se tiene claro qué es lo que viene”.