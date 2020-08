Argentina_BsAs Conurbano: los niños resisten el desalojo

“Esas tierras estaban vacías , no había nadie viviendo antes y pudimos empezar a soñar el tener una casa donde vivir. No sabemos bien cuántos chicos y chicas viven con nosotros pero nuestros padres dicen que son cerca de 3.000.

Sabemos que algunos estaban en la calle después que los papás perdieron los trabajos o no pueden trabajar por la pandemia y no pudieron pagar más el alquiler.

“Me llamo Maca y tengo once años. Vinimos a buscar un lugar porque no tenemos donde vivir. Mi mamá estuvo alquilando en un lugar que era muy feo, entonces nos salimos. Como mi mamá no tenía lugar donde estar nos dejó unos días en la casa de mi abuela y ella con mi papá se fueron a buscar un lugar, hasta que después llegó este lugar donde estamos viviendo, entonces mi mamá dijo bueno vayamos. Yo espero que nos den los permisos para que las personas puedan hacer sus casas así nosotros comenzamos a hacer nuestra casa y vamos a tener donde vivir. Además a mí me gustó mucho este lugar porque es muy silencioso, en todos los lugares donde fuimos antes había muchos gritos y mucha música fuerte a la noche.