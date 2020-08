Chile: La casta política debe sucumbir

En la mitología nórdica-escandinava, tras el Ragnarökk, la batalla final donde dioses y demás seres, controladores del poder, sucumben para dar paso a un nuevo mundo donde el ser humano podrá por fin vivir sin desdichas, me parece una analogía ajustada a lo que debe pasar con la casta política chilena para que el pueblo pueda desarrollarse en plena libertad y ser dueño de su propio destino colectivo.

La casta política está controlada, colonizada por el “republicanismo”, un modo de gobernar que proviene de un mercachifle corrupto como fue Diego Portales, al que le levantan estatuas y le atribuyen virtudes que jamás tuvo. Un ejemplo actual de lo que digo son las declaraciones rastreras de dirigentes del Frente Amplio en pro del “republicanismo” para sacar a Chile de la desigualdad en que vive el ochenta por ciento de su pueblo. Otro ejemplo es cómo el PS, PPD y DC pactan con la derecha opresora, atribuyéndose la representación de todo un país. El “republicanismo” que hoy se convoca no es más que un modelo actualizado del modelo al que se opusieron los igualitarios encabezados por Bilbao, es el modelo que derrocó a Balmaceda y Allende, el modelo que entró a saco en el Wallmapu y exterminó a los pueblos patagónicos, el modelo que permitió las matanzas de obreros y cimentó la República oligárquica con toda su explotación y robos.

Chile no necesita reformas ni maquillajes, necesita un Ragnarökk, no me cabe la menor duda…