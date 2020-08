La pandemia solo será pedagógica si ayuda a desplazar el imaginario dominante

A finales del 2018 publiqué Postgrowth Imaginaries . En el libro afirmaba que, puesto que en un planeta finito la economía no puede crecer constantemente sin cargarse los sistemas vivos de los que depende nuestra existencia, lo más sensato era diseñar una cultura económica no adicta al crecimiento. Una nueva cultura económica en la que no hubiera que decidir constantemente entre aumentar la precariedad social o tener un planeta habitable. El libro argumenta que cada vez resultará más costoso social y ecológicamente continuar expandiendo el metabolismo económico global y que en un futuro no muy lejano será biofísicamente inviable.