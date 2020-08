Uruguay: El distanciamiento social y el paìs soberano

No se precisa estar dotado de gran capacidad profética para augurar que la brutal crisis económica que se avecina, arrojará a las fauces del hambre a millones de personas y llevará al despeñadero a millones de empresas, empresas que serán absorbidas por las empresas supervivientes que saldrán favorecidas.

Millones y millones de personas perderán sus trabajos irremediablemente, desplazamiento laboral que se suma a la labor de desplazamiento que ya venía llevando a cabo el avance tecnológico ¿Los profesores que se encuentran satisfechos con sus clases vía zoom, sospecharán que no está lejano el día en que alguien proponga que toda la educación deba ser vía zoom y que, por lo tanto, una sóla persona podría llegar a dictar un curso específico para miles y miles de estudiantes, con un control nunca visto sobre lo que se dice?

Profundizar el trabajo por vía virtual significa menor contacto humano, que es lo mismo que decir mayor distanciamiento social, pero no sólo por este mecanismo aumentará el distanciamiento, sino también por una batería de ordenanzas, decretos y ukases que dictaminan que debés pararte aquí y no allá, y sentarte allá y no aquí y sobre todo, te llevan a alejarte del otro primate sin cola que te habían enseñado a considerar como un hermano.

Ya no es un hermano; más bien se parece a un enemigo que porta la muerte con su sólo hablar, con su sólo respirar, con su sóla humanidad.