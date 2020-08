Wallmapu: los otros presos políticos mapuche en huelga de hambre

20 agosto, 2020

Declaración Pública PP Mapuche de Lebu

Los presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu, junto a sus voceros y familiares y Lov y Comunidades Lavkenche en Resistencia declaramos:

Que el acuerdo alcanzado entre el machi Celestino Córdova y el gobierno no es vinculante y no resuelve la demanda de fondo que se ha emanado desde los prisioneros políticos mapuche de las cárceles de Angol y Lebu en conjunto con las Comunidades y Lov en Resistencia. Es por ello que los presos políticos mapuche de Lebu continúan con la huelga de hambre que se extiende por 45 días hasta que el gobierno dé respuesta cabal al petitorio, esto es la aplicación efectiva del Convenio 169 en causas penales mapuche. Hasta que esto no ocurra la huelga de hambre y las movilizaciones continúan.

Por todo lo anterior es que hacemos un llamado a las comunidades y Lov en Resistencia y al pueblo chileno consciente a seguir movilizados en respaldo a los prisioneros políticos mapuche que continúan en huelga de hambre.

Libertad a todos los presos políticos mapuche!

Pu Lov y Comunidades Lavkenche en Resistencia

Lavkenmapu-Nahuelbuta

19 de agosto 2020

Vía Aukin.

“Lo que se están pidiendo no es ni más ni menos que la aplicación de la ley vigente.”

por Medio a Medio.

El domingo 16 de agosto casi una veintena de medios de comunicación independientes y populares se unieron para realizar una transmisión conjunta bajo la consigna «son luchadores, no terroristas». En esa ocasión seis panelistas expusieron en detalle la situación de la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuche de Angol, Tebu y Temuco, iniciada el 4 de mayo. Entre las y los expositores estuvo Daniela Sierra, abogada, activista y familiar de prisionero político, quien además se encuentra actualmente con arresto domiciliario total en espera de un juicio por cargos presentados contra ella, en el marco de diversas acciones desarrolladas en apoyo a los huelguistas.

El martes 18, el machi Celestino Córdova depuso su huelga tras llegar a acuerdo en algunos puntos con el gobierno, pero la situación de los prisioneros políticos de Angol y Lebu sigue sin ser atendida.

Transcribimos a continuación la intervención de Daniela Sierra donde detalla las demandas y el camino que se requiere para su solución.

La huelga surge porque se han agotado todos los canales

“La huelga pone en riesgo todo lo que tiene el preso, cuando ya ha agotado todos los canales legales internos, cuando ya ha sido vulnerado todo atisbo de justicia para con ellos; cuando los tribunales, como las fiscalías, como Carabineros han actuado coordinadamente para montar [juicios] y para condenar sin pruebas a los que hoy día están en huelga de hambre. Por eso queda esta última vía de salida que es la huelga.”

“Todos los que están en el panel saben de cárcel. Unos porque lo han vivido en carne propia por luchar años antes, y otros porque activamente han solidarizado con los presos políticos, tanto mapuche como chilenos que hoy día están encarcelados. Y saben el peso que tiene la cárcel para quien está adentro y para quien está afuera apoyando a sus presos. Y saben el sinsentido de la cárcel.

“Y nosotros tenemos dentro de los huelguistas a condenados a 21 años de cárcel, a 15 años de cárcel. El grueso de los huelguistas en la cárcel de Angol aún no tiene condena y no extrañaría que el Estado busque que sus condenas sean también muy altas, porque así el Estado busca acallar, silenciar al mapuche que hoy día ha buscado activamente el camino de la lucha.

“Pero genera su opuesto, su contrario, y hoy día tenemos una campaña muy masiva, muy amplia, muy generosa, de apoyo a la huelga de hambre que se está desarrollando en la cárcel de Angol.»

Lo que están pidiendo los huelguistas

“Lo que debemos reiterar, lo que están pidiendo los huelguistas no es modificación de sentencias judiciales -como han señalado los ministros, el Estado y el gobierno-. Ellos están solicitando -manteniendo la sentencia de los tribunales de justicia- el cumplimiento de esa sentencia en un modo alternativo, tal como lo señala el Convenio 169, y por las vías que tanto la ley procesal penal y la ley penitenciaria existente así lo permiten.

“Se pide la aplicación del Convenio 169 y que ésta se aplique por medio de la legislación ya vigente.

“Al menos los presos de Ángol no están exigiendo ninguna medida que no esté ya permitida por la ley, y por el reglamento penitenciario y por la ley procesal penal. Entonces el huelguista, el condenado, el imputado, le está pidiendo al Estado que haga lo que debe hacer, sin necesidad de poner en riesgo su vida. Entonces es una obligación del Estado y una obligación del gobierno atender a esta solicitud que ellos como Estado se han atrasado, retardado en su cumplimiento.

“¿Qué es lo que está haciendo la huelga de hambre entonces? Está apurando la rueda de la historia y está llevando a que el Estado cumpla con la función que él mismo determinó para sí, que era elaborar leyes, cumplir y aplicar la ley.”

No sólo existen presos políticos, existen como no los había hace mucho tiempo

“Bueno, hoy los ministros señalan también que no existen los presos políticos.Y aquí todos los que están en el panel saben que no sólo existen presos políticos, sino que existen presos políticos mapuche y existen presos políticos chilenos, y han existido desde que comenzó la lucha política y comenzó la desigualdad. Y hoy no solo existen, sino que existen como hace mucho tiempo antes no los había, con cárceles llenas de presos políticos.

“La dureza del gobierno también tiene relación con eso, porque sabe que las próximas batallas jurídicas, procesales, penitenciarias, va a ser de esos presos que vienen, los presos de la revuelta. Porque ellos también com presos políticos demandan y requieren otras condiciones carcelarias y otras condiciones de cumplimiento penitenciario en su condición de preso político.

“Si ya las organizaciones han reconocido al preso de la revuelta como un preso político, el camino que queda es desarrollar y elevar la lucha por defender sus conquistas en las condiciones en las que están y defender la libertad de quienes debieran estar libres y que hoy están privados de libertad.

“Nosotros vemos como está Mauricio Hernandez Norambuena, con unas condiciones inhumanas de prisión. Inhumanas, que están fuera de toda normativa de prisión en la reglamentación vigente.

“Sabemos bien que nos queda un montón de batallas que dar en relación a la prisión política y en relación a la demanda de la libertad del preso político. y hoy día la huelga que se ha iniciado y que lleva 105 días [al domingo 16 de agosto], ha sido una gran mascada en esa comprensión. Para mucha gente es la comprensión de que se está pidiendo no es ni más ni menos que la aplicación de la ley vigente, del Convenio 169 y de la normativa legal penal y penitenciaria. No es por modificar sentencias como han planteado los ministros”.

La alimentación forzada es tortura

“Y ellos han planteado que su preocupación es por la vida del huelguista. Si al gobierno le preocupa la vida del huelguista, entonces que aplique la ley y ceda a lo que el huelguista está pidiendo. Esa es la forma de defender la vida del huelguista.”

“La forma de defender la vida del huelguista no es la alimentación forzada. La alimentación forzada es tortura. Cuando los Tribunales de Justicia se toman la mano con el gobierno y ceden la alimentación forzada a los que están hoy en huelga está permitiendo que a cuerpos débiles, muy débiles, se les torture, se les maltrate, argumentando que defiende la vida.”

“Si quiere defender la vida vaya, reúnase con los voceros y conceda lo que se está pidiendo hace ya más de 105 días, porque esta demanda es anterior al inicio de la huelga.”

“Y nosotros esperamos como familiares de los presos políticos que los médicos, que el gremio de médicos no se comporten como torturadores. Porque si bien los tribunales han concedido la alimentación forzada, y gendarmería en tortura tiene harta experiencia, perfectamente puede tomarlos, maltratarlos, golpearlos y por la fuerza llevarlos al hospital, nosotros esperamos que los médicos no se comporten como otros torturadores más; que no se comporten como lo hicieron durante el gobierno de la Junta Militar fascista, en donde se tomaron de la mano con los torturadores del Estado para castigar y para producir incluso la muerte de otros luchadores anteriores de la protesta. Esperamos que el médico se comporte como debe ser: si ha de resguardar la vida y la salud de los huelguistas que lleguen a los centros hospitalarios por la fuerza es respetar la autonomía y la decisión, consciente y voluntaria, de los huelguistas hoy día, de defender la justicia, de defender que se aplique justicia no tan solo en sus causas, sino también en causas futuras, porque presos políticos van a seguir existiendo. Los presos de Angol son serios y responsables en lo que plantean.

“Los 105 días de huelga de hambre hoy son fidedignos, verdaderos. las condiciones de salud en que se encuentran son extraordinariamente preocupantes. Han bajado 30 kilos y más. No sabemos cómo están hoy sus órganos y desconocemos cómo va a actuar su cuerpo después de tantos días de huelga de hambre.

“Si el ministro quiere resguardar la salud y la vida de los huelguistas, que se siente con los voceros y que esté dispuesto a aplicar la ley vigente.”

Puedes ver la conferencia de transmisión completa en Youtube:

La situación de los prisioneros políticos mapuche es de extrema urgencia.

Periódico El Pueblo

La situación de los prisioneros políticos mapuche es de extrema urgencia. Distintas personalidades se unen en un punto de prensa virtual, para apoyar a los huelguistas. En el caso de los presos políticos de Angol y el machi Celestino Córdova la situación es muy crítica, pues ya han sobrepasado los 100 días de huelga de hambre y recientemente iniciaron la huelga seca. Mientras, el gobierno niega que existan presos políticos mapuche, militariza el territorio y criminaliza la lucha del pueblo mapuche. La demanda de los presos políticos mapuche es la aplicación del Convenio 169 de la OIT que indica sanciones alternativas a la cárcel en el caso de pueblos originarios.

Todos los presos políticos mapuche son parte de la lucha por recuperación de su territorio usurpado. Alzan la voz: Luisa Toledo, Nicolás Toro, María Rivera, Daniela Sierra, Wewaiñ, Coordinadora 18 de Octubre y OFAPP (Organización de Familiares y Amigos de Presxs Políticxs de la Revuelta Social).

Juntos podemos romper el cerco comunicacional.

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE!

19 Agosto 2020

https://cctt.cl/2020/08/20/desde-el-wallmapu-los-otros-presos-politicos-mapuche-en-huelga-de-hambre-video/ tambièn en