Guatemala: Semillas quedan (video)

Guatemala

SEMILLAS QUEDAN

VacaBonsai Colectivo Audiovisual

Capítulo 1 / Un Patio de Tierra

Juan

Cooperativa Nuevo Horizonte

Petèn -Guatemala

Ya, para estos momentos, sí es necesario trabajar de manera consciente la bendita tierra para que ella nos siga dando frutos.

Sí creo que vamos madurando bastante porque de una u otra manera tenemos que defender los principios que nos propusimos en aquellos momentos. De mantener la organización, de tener fuerza para poder ser escuchados.

Me llamo Juan. Pero mi nombre legítimo es José Domingo Henríquez. Pero aquí no nos manejamos por el nombre legítimo sino que por el seudónimo que por tantos años que nos hemos manejado, bah…

Yo me siento tan tranquilo, tan feliz… Amaneciendo en lo que se está calentando el agua para el café, yo ya estoy por ahí haciendo algo, y viendo a buena mañana

qué problema está pasando o sucediendo en las plantas.

Y pensando, aquí no me chingan los compas, porque cuando voy allá a la aldea, si no me junto con aquellos me echo mis cervezas, y ahí pasamos charlando y el tiempo se nos va.Yo siento que acá hago bastante.

Ésta es una de las plantas muy medicinales. Es una de las plantas medicinales. Ésta se llama “la hierba del cáncer”.

Nuestra Madre Naturaleza nos ha demostrado que no hay necesidad de destruir un bosque para ver crecer otro.

Donde quiera que he estado he estado sembrando árboles.

Árboles, que les digo yo a los compañeros, “compañeros, esto se está terminando”.

Entonces es tiempo de que sembremos para que un día podamos cosechar.

Bosque comunal El Alto

Totonicapàn -Guatemala

Mi nombre es Andrea Isabel Ixchú Hernández, tengo 25 años,

actualmente soy la presidenta de la Junta Directiva de Recursos Naturales de los 48 Cantones de Totonicapán.

El Bosque Comunal es una propiedad de tipo colectivo, que es la primera figura que aparece inscrita de esa manera en el Registro de la Propiedad en Guatemala desde 1793, y donde, pues, todos somos dueños.

Es una conciencia que viene ya de herencia de manera ancestral. Desde pequeños los abuelos nos cuentan historias relacionadas con el agua, con los árboles… Como se nos enseña que éstos tienen vida.

Una amenaza fuerte tiene que ver también con estos modelos impositivos que nos genera este modelo neoliberal y globalizado de producción de riqueza y de capital, que ve en los recursos naturales una fuente de dinero y no una fuente de vida, como nosotros la vemos.

Guillermo

Cooperativa Nuevo Horizonte

Guatemala siempre ha tenido una relación de producción en el campo de tipo semi feudal.Por un lado grandes terratenientes y por otro minifundistas.

Carlos Guzmàn Bockler

Sociòlogo y antropólogo

El 2% de la población poseía el 80% de la tierra cultivable. Las empresas norteamericanas, la United Fruit Company era todopoderosa. Los ferrocarriles internacionales de Centroamérica eran subsidiarias de la United Fruit. Tenía los muelles de los puertos principales, los puertos visitados del Caribe eran de la gran flota blanca de la United Fruit Company. La empresa eléctrica de Guatemala no era de Guatemala, era de la Electric Bond & Share, poseìan grandes extensiones de tierra, las comunicaciones hacia fuera se hacían por la All America Cables, norteamericana, y la Tropical Radio and Telegraph Company, que era de la United Fruit Company…

O sea, esa imagen de republiqueta bananera del Caribe completa… Era primero la United Fruit Company y después Dios. Así, en ese orden.

Camilo

Cooperativa Nuevo Horizonte

Pues, yo siempre agricultor.

Siempre trabajaba, y sembraba maíz, sembrábamos el guineo, el plátano.

Muchas frutas, para vender.

En el tiempo de Ubico, yo estaba como este chamaco. En ese tiempo, se ganaba nada más 25 centavos el día.

Con la crisis de los años 30, que los precios del café se vinieron abajo, entonces crearon leyes más opresoras, sobre todo contra la población rural e indígena.

….

Para 1944 el General Jorge Ubico llevaba ya 14 años en el poder. Desde que entró en 1932 encarceló a todos los comunistas y a los dirigentes obreros que existían en ese tiempo y se prohibieron los sindicatos, se prohibió la palabra “obrero” incluso.

…

Se llegó a extremos de servilismos ante ellos, por un lado, y de delación permanente, torturas, asesinatos…

Sin embargo la Segunda Guerra Mundial cambió esta situación. Los Estados Unidos adoptaron la política del “buen vecino” y entonces esperaron que todos los países de América Latina los ayudaran en su esfuerzo de guerra. Cuando Ubico vio que ya no tenía el apoyo de los Estados Unidos, renunció.

Rolando Orantes Salazar

Historiador

Después de una protesta en junio del 44, en la madrugada del 20 de Octubre hubo una insurrección, dirigida por los militares y con apoyo de civiles, principalmente estudiantes también…

Y hay un civil en particular, un señor incluso de la clase alta, Jorge Toriello, era amigo del Capitán Jacobo Árbenz, que había sido un alumno distinguido en la Escuela Militar.

…

Y a partir de ahí se forma una junta de gobierno integrada por dos militares y un civil, que eran Jacobo Árbenz, Francisco Javier Arana y Jorge Toriello.

Llaman a una Asamblea Constituyente, se llama a elecciones.

…..

Se piensa en un candidato que no tenga relación con ningún militar ni nada de eso, ése es Juan José Arévalo: un civil, que era universitario, que no tenía las manos manchadas de sangre ni nada, y que no había vivido aquí. Era, en ese momento, el billete de la lotería premiado.

Yo tenía 14 años, yo fui a ver eso… No se me olvida, no se me olvidará nunca.

Pero en una ciudad donde nadie podía moverse, ver multitudes, era una novedad.

Ese derecho a la alegría, podría decirse, sí la viví, la recuerdo, la recuerda mi generación.

Y además, era insólito, me imagino que para los más adultos más todavía, el hecho de que cualquiera podía decir lo que le pegara la gana que nadie le iba a decir nada. Así. Arévalo tenía una tarea demasiado grande porque había que empezar por todos lados. Y eso es imposible.

…

Se decretó el Código de Trabajo, se creó el Instituto de Seguridad Social… Pero hasta cierto punto era un gobierno un tanto tibio. Pero aún así el gobierno de Estados Unidos lo acusaba de comunista, y hubo infinidad de intentos de golpe de estado.

…

Entonces empieza ya una lucha distinta.

Los que querían verdaderamente una reforma y los que sólo querían un cambio de persona y alguna orientación menos brutal que la que había. Los campos se van escindiendo…

Noticiero de època:

“En su discurso, el ciudadano Árbenz hace un análisis de la contienda electoral, demostrando cómo la reacción, a falta de argumentos de solidez, está empleando como elemento de propaganda la injuria y la calumnia. Refiriéndose además, a los problemas locales más importantes como son aquellos de la tierra y el campesinado, insistiendo en que debe implantarse la reforma agraria como la mejor solución a esos problemas”.

Con el gobierno conseguíamos esas tierras porque eran tierras que estaban abandonadas, pues. Árbenz fue.

En ese tiempo de Árbenz veníamos a la capital y le pedíamos tierras, verdad?

Si el terreno era grande nos daban hasta unas 3 ó 5 manzanas de tierra.

…

Durante el gobierno de Árbenz se fue radicalizando más la cosa…

…

Él en sus planes de gobierno siempre proclamó de que había que crear las bases para el desarrollo, Y también lograr la independencia económica…

Pero el punto central, focal, era la reforma agraria, por supuesto. Las tierras ociosas, fundamentalmente, pero que eran utilizables, se podían expropiar mediante denuncia de los campesinos que vivieran en la región.

La tierra no se daba en propiedad, en usufructo vitalicio, con el objeto de que no la vendieran para rehacer los latifundios, como había pasado en México.

También se creó el Banco Nacional Agrario para respaldar económicamente sobre todo a los beneficiarios de la reforma agraria con préstamos. Se pusieron agencias de extensión agrícola en la mayor parte del país

atendidas por agrónomos. Naturalmente los más beneficiados fueron de las poblaciones mayas.



Bosque Comunal “El Alto”

Totonicapàn

Este es un bosque antiguo. Hay árboles de 800, 500, 300 años, y la mayoría son de conífera, de pino.

Hay pino blanco, pino colorado, ciprés, aliso, roble, y el pinabete que es el “abies guatemalensis”, que es el pinabete guatemalteco, que es como la especie única del país, y única en el mundo…

Ahorita vamos a inspeccionar el área donde encontró el compañero la ramilla de pinabete.

A ver si están talando allí abajo.

Ahí está el pinabete. Tenemos la dificultad que en los meses de noviembre y diciembre, que por ser un árbol bastante hermoso, bastante vistoso y que también es aromático, muchas de las personas gustan de comprar tanto la ramilla como el árbol para utilizarlo como un elemento decorativo en el hogar, verdad, como árbol navideño.

Como podemos observar, este es un pinabete ya como unos 20, 25 años de edad. Pero sin embargo la gente tala y tala. Entonces eso es lo que se quiere evitar con los monitoreos que siempre se realizan. Pues sí hemos sorprendido a personas talando.

Ésta es la semilla del pinabete. Yo no tengo la mayor experiencia cómo se procesa. El que sabe y conoce bien esta situación es Don Agustín.

Aquí está:

Yo soy viverista de 48 Cantones. Mi nombre es Agustín Par Velázquez. Hay 5520 de estos pinabetes.

Usted lo cree o no lo cree. Sabe qué es macho? No tiene ramas. El pinabete hembra le voy a enseñar.

Ahí está la hembra.

Entonces se hace año con año, desde hace más de 10 años, una jornada de protección especialmente del pinabete,

donde pues se evita que el pinabete que está acá en áreas naturales se corte para que sea colocado en hogares como adorno. La postura desde 48 Cantones es que el pinabete de Totonicapán no se comercializa, es únicamente para preservación de la especie.

…

Para cuando fue la contrarrevolución, se habían repartido tierras, se habían beneficiado entre 85 mil y cien mil familias. Más o menos medio millón de personas.

Eso creó también una sensación de inseguridad y de desagrado en las poblaciones ladinas y urbanas.

Entre los expropiados estuvo la compañía frutera gringa. Ellos habían declarado sus tierras por un valor mucho menor al real para evadir impuestos, entonces los indemnizaron conforme a lo que ellos habían declarado, y se pusieron furiosos…

Eso fue uno de los factores que motivaron la intervención.

Para entonces era Eisenhower el presidente de los Estados Unidos, y el Secretario de Estado, John Foster Dulles, era socio fuerte de la United Fruit Company y abogado, pues correspondía al bufete Sullivan & Cromwell de Nueva York. Allen Dulles era hermano de John Foster Dulles y era el jefe de la CIA. Entonces preparan el golpe.

Noticiero de la època:

“En Caracas se celebra la Décima Conferencia Interamericana. Encabezando la Delegación Estadounidense se halla el Secretario de Estado John Foster Dulles, quien pronuncia un discurso que se considera como la primera declaración definitiva del gobierno de Washington con respecto a la amenaza comunista en este continente”.

Y así empezó la tal invasión. Con aviones sin insignia. La idea no era convencer, era amedrentar. Fue en junio del 54. Árbenz sí se había replegado demasiado sobre sí mismo. Y sí es cierto que había tomado en ese momento como confidentes a algunos dirigentes del Partido Comunista.

Entonces esta es como la excusa perfecta para los gringos, no?: “Guatemala se está volviendo en una cabeza de playa de la Unión Soviética y no podemos permitir que haya una república comunista en el hemisferio occidental”.

Entonces empiezan a organizar una intervención armada.

Y era una fuerza militar que hubiera podido ser derrotada fácilmente por el ejército. Pero el ejército se niega a pelear.

Porque ellos pensaban que si derrotaban al ejército ese medio payaso que venía, iban a meter a la infantería de marina. Y pelear con la infantería de marina se daban por derrotados sin intentarlo, la batalla.

Árbenz ordena que le den las armas a los sindicatos y a las organizaciones campesinas pero los militares desobedecen esta orden y le dan un ultimátum y le dicen que o renuncia o pactan con los invasores.

Entonces el tipo se sintió desolado.

Pues ahí se acaba… todo.

Se desata una represión terrible, meten presas a más de diez mil personas, una cantidad indeterminada de muertos, miles de exiliados…

Se cebaron sobre los beneficiarios de la reforma agraria. Los indios… los fueron a matar a los lugares donde estaban…

Y bueno, las tierras que habían sido repartidas vuelven a sus antiguos propietarios, viene Nixon a felicitar al nuevo presidente…porque es “la primera vez que el comunismo es derrotado”

Mi padre me acostumbró a cuidar lugares así solo. Desde tierna edad. Y no me espanta la soledad. Tenía mi parcela, y teníamos unos animalitos, empecé a vender los animalitos pero sin decirle a mi compañera qué estaba pensando, qué iba a pasar.

Al ver que vendía los animales me decía “y bueno, qué estás haciendo?” Al fin me vi obligado a comentarle, fíjate que la situación está muy difícil…

Puede ser que nos separemos definitivamente…

Y tenía 6 hijos, incluso el último estaba de pocos días de haber nacido…

Carlos Guzmàn Bockler -Guatemala

Porque ya quedaban nada más, la Unión Soviética y los Estados Unidos, los verdaderos victoriosos de la Segunda Guerra Mundial…

Así que dijeron “Bueno, Europa del Este, esfera de influencia de la Unión Soviética, América Latina, esfera de influencia de Estados Unidos” Porque, por tradición, desde Jefferson, América Latina es su patio de atrás.

Cuba: Ricardo Alarcòn Quesada

Ex Presidente de la Asamblea Nacional de Cuba

No se olvide que en aquella época en la zona, en la región, predominaban las dictaduras militares fabricadas por el imperialismo, promovidas por él. En ese sentido Guatemala era la excepción.

Se produce la contrarrevolución en Guatemala y eso va a tener también una gran repercusión en Cuba.

Todo el mundo en el ´59 tenía en la mente a Guatemala.

La principal demanda, el tema principal que va a unir a la inmensa mayoría de los cubanos, era un reclamo universal de la sociedad cubana, es la reforma agraria.

Cuba: Angel Fernandez Vila

Ex combatiente de Playa Giròn

Éste es un folleto clandestino. Impreso y buscado por la policía. Aquí decía, en la parte de atrás, la cifra de tierra, se sabía que el 85% de la tierra estaba en manos de los latifundistas. Y ése fue uno de los elementos fundamentales de la lucha armada que era recuperar la tierra para los campesinos. Sabíamos que en Guatemala había habido un intento de reforma agraria…

Cuba: Pombo Villegas

Compañero de combate del Che

Nosotros no podemos ver que a la Revolución Cubana le gustara la lucha armada. Nosotros tratamos de alcanzar la construcción de una sociedad más justa por la vía pacífica. No le pedíamos a Batista erradicar el capitalismo, sino que fuéramos dueños de nuestro propio destino.

Y se cerraron los caminos. El camino se cerró y solamente dejó como forma para resolver los problemas de los males de Cuba, la violencia, la lucha armada. Y por eso se da el Moncada.

Roberto Regalado

Politologo, Cuba

Los Estados Unidos históricamente han tenido dos mecanismos fundamentales para ejercer su dominación. El primero son sus acciones unilaterales de fuerza. El segundo elemento, mecanismo de dominación de los Estados Unidos es la construcción de un sistema de dominación regional basado en el concepto de hegemonía.

Eso quiere decir que los dominados asimilen la ideología y se hagan parte de su propia dominación.

…

Bosque Comunal “El Alto”

Totonicapan

Esta no es agua contaminada, es agua puramente de nacimientos. Y el agua es muy delgada. No es gruesa. No es así como el agua que se modifica, se trabaja, se arregla. No, esto es agua 100% pura.

Y tenemos, en este caso viene directamente del bosque. Todo viene cayendo del bosque, ve? Y hay áreas donde vemos los meros nacimientos saliendo, brotando el agua del nacimiento puro.

La presión política que hay sobre 48 Cantones es muy grande. Los intereses transnacionales son enormes. La voracidad de las empresas tampoco para. Supuestamente habían ya desde 2007 dos licencias que estaban en suspensión a la empresa Goldcorp y a su subsidiaria la mina Marlin, para hacer exploración minera dentro del bosque comunal de Totonicapán.

Sin embargo, nosotros durante el año encontramos gente que pertenecía a esas empresas dentro del bosque comunal haciendo paseos, descubrimos de que las dos licencias que existen dentro del bosque comunal no han sido canceladas. Y que en cualquier momento las empresas pueden volver a activarlas, volver a solicitarlas y éstas les pueden volver a ser concedidas. Vemos nosotros esto como una afrenta.

Porque ya se dijo que no, hubo una consulta, previa, de buena fé, libre y ordenada, donde el pueblo de Totonicapán dijo “no queremos minería”.

No es un modelo de desarrollo que nosotros querramos y que, además, cuestionamos. Porque el oro sólo sirve para garantizar la riqueza de los ricos, que se van a lingotes, a bodegas, a bancos, y garantizan también con eso

la pobreza de los pobres.

Entonces, nosotros sabemos que nuestro oro es verde. Que es en oxígeno y en agua. Y que eso es para nosotros la vida.

…

Y nos fuimos dando cuenta de que no era como nos habían dicho al principio, que la guerra iba a tardar unos pocos meses…

No, la lucha de una guerrilla contra un ejército es totalmente diferente que se agarre un país con otro, pues.

Esa cosa no se iba a terminar luego.

Y que no era porque nosotros lo haigamos querido iniciar sino que la guerra fue impuesta. Era un grupo de gente que estábamos armados y que todos éramos víctimas del mismo enemigo.

Y uno se fue empezando a poner un cariño, un aprecio demasiado, demasiado, que ahí nos moríamos a la par de otro compañero. Y de ahí viene la palabra de “compañeros”. Fue una escuela. Fue algo de que nos unió tanto que nos queríamos, de veras nos queríamos. Nos cuidábamos.

…

Estamos aquí reunidos pa´ cantar una canción

Vamos a cantar toditos con todito el corazón

Si estamos así juntitos vamos a cantar mejor

Vamos a cantar toditos con firmeza y con valor.

Eeeeeaa, todo el mundo a resistir

Eeeeeaa, a vencer o a morir

Si quiere la paz, compadre, para eso hay que luchar

En el frente que más le cuadre, la cosa es echar a andar

La tierra pal campesino, así lo dijo el abuelo

Primero morir, carajo! Que estar en la aldea modelo.

A vencer, o morir

https://youtu.be/dTM9MS8EGM4 fuente:

VacaBonsai Colectivo Audiovisual