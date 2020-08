Argentina: Huesos aparecidos

Un manojo de huesos. Una zapatilla. Las huellas de una cuatro por cuatro que se interrumpen en el sitio. La angustia de una mujer-madre. Los brazos violentos del Estado. Las agujas de los relojes que transcurren como el tiempo para saber si es o no Facundo Astudillo Castro. Un tiempo que no llega. Que se estira. Y la zapatilla, que sí era de Facundo, a exactamente 30 metros del cuerpo esqueletizado. Zapatilla que es advertencia. Y que, indudablemente, no fue él quien dejó en el lugar del hallazgo. De casi imposible acceso.