Argentina_BsAs_La Plata: Marcha contra del Gatillo Fácil y la represión estatal

El secuestro policial de la pandemia que realizó el carapintada Berni con la policía bonaerense sembró de casos de gatillo fácil el conurbano bonaerense, como el asesinato de Fernando Leguizamón en Quilmes, y tiene su punto máximo en la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro en el partido de Villarino. El caso de Facundo tiene todos los elementos que definen a los casos de desaparición forzada: una detención por parte de la policía en un contexto de pandemia donde supuestamente Facundo no tenía permiso para circular, donde se priva de la libertad a una persona y se niega la situación, para luego negarse a tomarle la denuncia a la mamá. Una práctica de manual, donde se minimizó el hecho al inicio, se perdió el tiempo en los primeros momentos de la investigación con la carátula de “averiguación de paradero”, se trató de deslindar las responsabilidades oficiales y se apartó a la policía bonaerense solamente después de que el caso tomó trascendencia pública nacional. Ahora, después de 100 días encuentran un cuerpo irreconocible, pero a pocos metros dejan una zapatilla intacta de Facundo para seguir torturando a su madre, a sus amigos, a todos los jóvenes que tienen que convivir con esa policía asesina. Además los medios hegemónicos de desinformación quieren plantar la hipótesis de que Facundo sufrió un accidente en las vías del tren. Para sellar la impunidad de la bonaerense nos dicen que la autopsia la van a empezar de acá a una semana. Quieren imponer la frase “los tiempos de la justicia son otros”. Pero no nos dejemos engañar, los tiempos de la justicia no son los nuestros cuando la justicia está manejada por quienes quieren la impunidad y el silencio; los tiempos de la justicia no son los nuestros porque esta justicia trabaja para la injusticia.