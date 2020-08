Vandana Shiva: Videoconferencia internacional con mujeres en resistencia de nuestrAmérica

“Seamos nosotros los que determinemos cuáles van a ser las leyes que se van a seguir, seamos nosotros los que utilicemos las leyes de la naturaleza, las leyes de nuestros cuerpos, las leyes del agua, para determinar qué es lo que se va a hacer en armonía con la naturaleza. Seamos nosotros los que contemos la historia y no permitamos que sean aquellos interesados en el dinero y la codicia los que la cuenten”

Vandana Shiva.

Compartimos nuestros apuntes extraidos de la videoconferencia:

VANDANA SHIVA

Videoconferencia internacional de Vandana Shiva para conversar con mujeres de diferentes países de Latinoamérica que son parte de la resistencia.

Organizan: Naturaleza de Derechos, Navdanya International, PROBIOMA y CEDIB.

15 de mayo 2020

enlace a la videoconferencia completa:

https://youtu.be/t_4vWBgmRCI

Vandana Shiva:

Utilizan el argumento de que para hacer todos estos procesos y para comercializar el grano de soya a estos niveles, es que se necesitan las semillas genéticamente modificadas “para alimentar al mundo”. Ese es un argumento falso ya que el 90% de la soya modificada, transgénica, es utilizada para alimentar animales, para alimentar el ganado…

Este gen tóxico no lo ha pedido nadie, ningún país ha pedido tener este tipo de semilla. El único motivo por el que se las trata de introducir es porque vienen con una patent, la cual eventualmente va a poder generar ingresos a las grandes empresas como Monsanto.

…

En 1997 comencé este movimiento cuando vi que las semillas modificadas estaban siendo traídas a mi país.

El utilizar semillas modificadas fuerza a los agricultores y los esclaviza para que eventualmente tengan que pagar

derechos por estas semillas. esto se convierte en un imperio y cuando lo entendí así decidí que no importa lo que fuera necesario hacer era necesario hacerlo.

Nosotros lo que hicimos fue promover la venta de semillas naturales… porque entendemos que modificar un gen en las semillas no hace la planta, la planta se hace a sí misma.

Este es un trabajo que continuaremos haciendo, se debe resistir todo el proceso que se está utilizando a través de la pandemia y el coronavirus como una forma de utilizar este momento y de introducir las semillas transgénicas en nuestros países.

Bolivia el país donde se aprobaron los derechos universales de la Madre Tierra -proceso del cual yo fui parte de alguna forma- es también el país donde se puede producir litio para las baterías de los automóviles. Y ustedes que habían elegido en su momento un presidente indígena, fue este presidente derrocado para luego tener un gobierno no elegido por el pueblo; el cual está actuando de forma totalitaria empujando al uso de semillas transgénicas.

Durante el confinamiento también hay una nueva forma de dictadura o de planes de dictadura, forjados por aquellos que quieren hacer más ganancia por todos estos temas; es por eso que hablo de estos temas en mi último reporte.

9:26

Tomaron en algún momento estas personas nuestros cuerpos y nos hicieron esclavos, tomaron luego nuestra tierra y nos hicieron personas sin hogar dentro de nuestros mismos países, han tomado ahora nuestras semillas y quieren controlar nuestra comida no podemos permitir esto.

En este momento en el pico de la pandemia del coronavirus increíblemente se entregó una patente a Microsoft

… dicen es para que se controle el actividad de los cuerpos humanos.

…esta patente lo que busca es reunir toda la información de las personas y sus movimientos para luego supuestamente darnos valor y decirnos quién puede vivir y quién no. Son nuestros cuerpos la última frontera de lo que quieren colonizar y no podemos permitir esto, nuestros cuerpos no pueden ser patentados.

10:23

Amazonas es rico en naturaleza y rico en su gente y todo esto vive en comunidad. Y al vivir en comunidad sin hacer daño a la naturaleza, las corporaciones no pueden hacer dinero de esto. Por eso es que tratan de invadir estas áreas y sacar un beneficio económico y eso es algo que no podemos permitir.

12:27

La soya invadió los campos de cultivo latinoamericanos, estos grandes cultivos invadieron nuestras tierras para generar más dinero a quienes ya tenían mucho dinero. Esto, es algo que eventualmente se convierte en una ganancia para grandes empresas.

…que invierte en todos estos cultivos y en todas estas semillas transgénicas y son ellos los que quieren controlar

eventualmente con los royalties, con los cobros a los cultivos, los que quieren hacer un negocio de esto.

…

Estas economías donde la naturaleza y las personas funcionan juntas -economías circulares- son lo que los millonarios no soportan y no quieren permitir. Porque estas economías son las que le dan fuerza a los pueblos, le dan fuerza a las mujeres y eso es lo que ellos no desean permitir.

15:09

En los últimos 25 años lo que se ha tratado de destruir es la soberanía alimentaria de los pueblos. Lo que buscan

hacer es reducir el alimento a una forma de ingreso, una forma de ingreso que de una sola semilla produzca alimento para animales, alimento para las personas…

Ellos están queriendo tener una agricultura sin personas que cultiven.

El objetivo es utilizar estas semillas transgénicas de forma que se puedan industrializar y utilizar para tener alimento para todas las personas, donde se pueda utilizar carne que no es carne. todo esto con el único objetivo de generar mayores ganancias y son las mismas empresas las que se dedican a esto las mismas empresas que están involucradas en el cultivo de las semillas, las mismas empresas que están involucradas en el procesamiento de las mismas.

Podemos ver qué es lo que se ha logrado con esta soya transgénica: qué efectos ha tenido en la salud como el cáncer, qué efectos han tenido en los bosques como la eliminación de los mismos, qué efectos ha tenido en las personas. Realmente ha generado más trabajo? La idea debe ser más bien encontrar aquellas semillas que podamos utilizar para el beneficio de la mayoría aquellas semillas que permitan alimentar a todos pero de forma natural.

Trabajemos juntos para trabajar con la naturaleza no contra ella.

21´45

Seamos nosotros los que determinemos cuáles van a ser las leyes que se van a seguir, seamos nosotros los que

utilicemos las leyes de la naturaleza, las leyes de nuestros cuerpos, las leyes del agua, para determinar qué es lo que

se va a hacer en armonía con la naturaleza. Seamos nosotros los que contemos la historia y no permitamos que

sean aquellos interesados en el dinero y la codicia los que la cuenten.

23´02

Desarrollamos una nueva fortaleza, esa fortaleza que viene de nosotros mismos y que dice que nuestros cuerpos no pueden ser explotados. Ya ha sido suficiente la explotación de nuestras tierras y la explotaciòn de la naturaleza

para que sean una colonia de este imperio multimillonario.

Busquemos la forma de trabajar juntos para enfrentarnos a esto y decir no más. Quiero trabajar junto a ustedes y ser parte de este proceso con su ayuda.

26´48

Naiara Bettencourt, Brasil

Hola Vandana. Hola a todos y todas.

Soy Naiara Bettencourt, abogada popular de Tierra de derechos y formo parte del grupo de trabajo sobre biodiversidad de la Articulación nacional de agroecología de Brasil y también de la Campaña permanente contra los pesticidas y por la vida de Brasil.

Siempre es un placer escuchar su sabiduría Vandana que nos da fuerzas para luchar contra la dependencia, la colonización de nuestros países, de nuestros cuerpos, nuestras mentes y sobre todo de nuestra soberanía alimentaria cuya base es la protección de las semillas para la promoción de agroecología y de la vida.

Acá en Brasil el trabajo de selección, almacenamiento e intercambio de semillas, está amenazado con la contaminación genética por lo transgénicos, especialmente el maíz. Y también con la contaminación química de los pesticidas y la aprobación de nuevas tecnologías para la manipulación genética… En Brasil estamos peor, porque no hay fiscalización de las contaminaciones, ahora hay màs pesticidas aprobados por el gobierno de Jair Bolsonaro durante la pandemia. Los campesinos no pueden intercambiar sus semillas como antes, en las ferias o

fiestas populares de semillas y el agronegocio está con una buena imagen como el sector que “nos salva de la crisis”.

30´35

Yo tengo tres preguntas. La primera es: ¿se puede con las semillas criollas y la cultura de los pueblos nativos y tradicionales, romper con la actual relación dominante con la naturaleza?

La otra pregunta es ¿Cuál es la importancia del conocimiento tradicional para estas semillas, especialmente de las mujeres campesinas?

Y por último ¿cómo está la articulación internacional de protección de semillas criollas? y cómo podemos actuar

localmente y conectarse internacionalmente con los pueblos que crean y desarrollan la agrobiodiversidad?

Vandana muchas gracias por este encuentro de mujeres y también a lxs organizadorxs con mujeres inspiradoras

desde el tercer mundo.

Vandana Shiva:

LLevo toda mi vida y todos estos últimos 33 años trabajando en lo que tú acabas

de mencionar. Esta ha sido mi guía durante todos estos año, lo primero que pensé cuando empecé a escuchar sobre la idea de modificar semillas, es pensar que ellos no habían inventado las semillas, este es un producto de la naturaleza y me negué a seguir estas ideas. Debemos -a las nuevas generaciones- entregarles semillas que estén libres de cualquier modificación; donde exista variedad genética entregar estas semillas de libres de modificaciones. A esto es lo que nos debemos concentrar.

35:28

Las semillas son el puente entre las personas y la naturaleza son la forma en la que la naturaleza muestra su evolución y le promete a el ser humano un futuro. Nos debemos a las personas y debemos entregarles semillas que vayan a nutrir sus cuerpos y no que estén llenas de venenos

La libertad de que las semillas no sean coartadas de ser intercambiadas entre los pueblos es lo más importante y lo que debemos luchar por conseguir no permitir que hayan leyes que indiquen que no se puede hacer este intercambio. les voy a enviar la ley de las semillas que tengo aquí que justamente indica que debería estar prohibido el coartar el intercambio de semillas naturales.

No debemos permitir que esto suceda.

38:22

Alejandra Crespo de Bolivia.

Buenos días a todos y a todas. Antes que nada muchas gracias por este espacio para nosotros es un honor poder

compartir con un referente de la lucha ambiental de la lucha por nuestra seguridad y soberanía alimentaria como

es Vandana Shiva y más aún en el contexto que estamos atravesando a nivel mundial creemos que sus palabras son

bastante oportunas en estos momentos.

Yo quisiera hacer un comentario sobre la situación que estamos atravesando en bolivia como ustedes saben. Bolivia es un país megadiverso entre los 10 países más ricos de biodiversidad en el mundo, pero lastimosamente hoy por hoy también está entre los 10 países más deforestadores del mundo por el avance del extractivismo que cada vez enfrenta más y sno afecta más nuestros ecosistemas, en nuestra vida misma. Ya son más de diez años, pese a la normativa y los derechos adquiridos en la propia Constitución política del estado y la Ley de derechos de la Madre Tierra. Pese a esa normativa ya son más de 10 años que el agronegocio viene avanzando al introducir semillas transgénicas en el país. Lo hizo con Morales y ahora con la presidenta transitoria Agnès, de manera maquiavélica en el contexto del COVID y de la pandemia pretenden aprobar a través del decreto 4232, cinco eventos transgénicos pisoteando

los derechos establecidos en la normativa boliviana.

Y sobre todo lo hacen en un contexto donde la población boliviana se encuentra en cuarentena por lo que estamos atravesando a nivel mundial y nos parece realmente cuestionable, dado de que como ya se señaló anteriormente estas pandemias son fruto del abuso y el atropello del sistema capitalista en su afán de la acumulación de la riqueza que arremete de forma salvaje contra la naturaleza. Y es la naturaleza que tiene que defenderse de alguna manera y que ya vemos poblaciones pueblos gobiernos que están planteándose o replanteándose este modelo de desarrollo nos parece realmente aberrante que bajo este contexto que nos muestra que el camino no es por donde plantea el agronegocio.

42:34

Para cerrar la denuncia en la que estamos hoy por hoy el pueblo boliviano después de este intento en que se busca vulnerar derechos fundamentales del pueblo boliviano y más allá del pueblo boliviano creemos que se va a atentar contra el patrimonio de la humanidad ya que se pretende incorporar transgénicos de soya, algodón, trigo y el maíz … creemos que este daño va a ser irreversible no sólo para el pueblo boliviano sino para la

humanidad nosotros somos hijos del maíz, somos cultura del maíz y esto sin duda va a ser un impacto en nuestra identidad y en nuestra propia historia.

En ese sentido quisiera preguntar a Vandana sobre la experiencia de la implementación de algodón transgénico en la India y también profundizar un poco más sobre los caminos a seguir en este contexto de crisis donde justamente se

habla de una crisis alimentaria terrible a nivel mundial. Gracias nuevamente por el espacio!

44:41

La pregunta principalmente era acerca de la experiencia en la India sobre los pequeños productores con la introducción de algodón transgénico ya que aquí están prometiendo de qué va a ser “a solución a todas las crisis” y cuál cree que sea el camino a seguir en el marco del contexto del COVID cuando se habla de una crisis alimentaria nunca antes vista.

Vandana Shiva:

La semilla que Monsanto introdujo en

la india era ilegal, la semilla de algodón era ilegal y lo hizo el año 1995. Mi respuesta ante esto fue demandarlos y lo hice. Monsanto había mentido sobre las semillas de algodón, ellos no tenían una patente sobre la semilla, sino que tenían una patente sobre la forma de llevar los sembradíos.

Su forma de hacer dinero fue subir el precio de las semillas y con esto hundir a aquellas personas que cultivaban el algodón en grandes deudas. Debido a estas deudas tuvimos cerca de 400.000 suicidios y Monsanto tenía el monopolio de las semillas la forma de combatir este problema y la solución fue crear bancos de semillas de algodón orgánico en los cuales nos utilizamos de forma local. De esto fueron parte las mujeres de cada una de las localidades, esto generó que Monsanto tuviera pérdidas de 12 millones de dólares la invasión de las semillas transgénicas puede ser reversible.

Les enviaré un documento donde mostramos como la empresa que comercializó las semillas transgénicas fallò en su en su proceso y el problema fue que sus semillas requieren pesticidas. Estos pesticidas matan no solamente a cualquier otra planta que esté en el lugar; sino además las toxinas invaden y matan a muchos otros animales e insectos que polinizan. Por eso es que no se ven insectos que polinizan en el lugar. Lo que hicimos fue crear bancos de semillas y una economía local para el intercambio de semillas a través de las mujeres de los pueblos originarios. Lo más importante es saber que nosotros respetamos la vida y la naturaleza y que vamos a trabajar para protegerla.

54:20

…este modelo es un modelo donde se desperdicia comida a pesar de que en el mundo siempre se ha tenido suficiente

comida para todos.

La base de este modelo son las enfermedades infecciosas, los animales ya no se encuentran libres donde deberían estar. Esto es un sistema de desperdicio de comida que lleva a infecciones crónicas lo que hace que las personas sean víctimas de pesticidas que provocan cáncer de tóxicos que también influyen en la calidad del aire.

Tenemos un aire completamente contaminado y esto genera otro tipo de problemas. Se tienen problemas de

diabetes y enfermedades del corazón y todo esto creado por este el modelo de las corporaciones y de la industrialización es un modelo que debemos pelear y no permitir.

(Saturnina Almada de CONAMURI, Paraguay y Deivid Domínguez de la comunidad Guairaroca del pueblo guaraní kaiowá de Mato Grosso do Sul de Brasil, enviaron videos que no se pudieron transmitir)

dice Vandana Shiva:

Es importante guardar y mantener las familias nativas por tres motivos fundamentales. El primero es la nutrición son semillas saludables, el segundo son sabrosas, producen alimentos que son sabrosos y el tercero es que son resistentes y lo sabemos por experiencia.

Y otro motivo -el más importante quizás- es que debemos mantener las semillas nativas porque generan

biodiversidad y permiten que los animales puedan polinizar. Por el contrario la semilla transgénica es modificada de forma que da un alimento más pequeño y además hace algo antinatural que es producir dos cosas a la vez el alimento y un aceite, lo cual no es algo que la naturaleza haga.

67:16

Y la última razón es que las semillas son parte de nosotros son parte de la naturaleza al igual que nosotros las corporaciones están tratando de introducir semillas que no tienen una historia y que no nos van a permitir

recordar de dónde venimos como seres humanos.

Ellos quieren introducir semillas que no tienen una historia.

68:28

Sarita Dominguez desde Brasil

Mi pregunta es sobre el tema de pesticidas porque hemos sufrido un gran impacto aquí en Mato Grosso del

sur. El grupo ruralista del Congreso Nacional aún más en el contexto de esta pandemia no nos da espacio para respirar aire fresco, sufrimos contaminación diaria del medio ambiente los animales y nuestra salud por pesticidas. La salud que debido a los pesticidas es más frágil se queda peor porque ya no tenemos medicinas naturales de la madre naturaleza y no sabemos qué más hacer porque ya hemos presentado quejas nacionales e internacionales y nada ha cambiado.

El grupo ruralista del congreso nacional es muy fuerte, porque atacar no con armas de fuego, sino con armas químicas, con pesticidas rociando su odio a los pueblos indígenas guaraní kaiowá…

Aquí está mi llamada para ti, para ayudarnos, porque los no indígenas tienen odio por la tierra, por la riqueza de la naturaleza. Vamos a luchar todavía, estamos luchando por la madre tierra y lucharemos hasta el final.

77:10

Vandana Shiva:

Tienes todo mi amor, toda mi solidaridad y mi apoyo. Unamos nuestras manos para que estos movimientos donde peleamos en contra de los pesticidas y todo tipo de químicos que quieren ser introducidos en nuestro cuerpo y en nuestras tierras no lo logren.

Mi sugerencia es que cuentes tu historia, que la digas cómo me la has dicho a mí,

que hables de todo lo que sucede y que muestres como en la naturaleza hay salud, como de la naturaleza viene lo bueno.

La historia, no deberá ser de un ecocidio o un biocidio. La historia deberá ser la nuestra, la de la naturaleza.

Es importante que guardemos las semillas, es importante que contemos nuestras historias y es importante que seamos fuertes.

La ley más importante es la ley de la naturaleza y está por encima de cualquier otra ley.

Preguntas/comentarios:

En méxico está por aprobarse reglamentos que privatizarán las semillas y dejará el camino abierto a las compañías

transnacionales, así como se aprobará el tema que despojara de biodiversidad a los pueblos indígenas que las han desarrollado y preservado.

¿Que propone Vandana para luchar conjuntamente contra estos acuerdos de despojo?

Vandana Shiva:

Se debe realizar una protección a varios niveles no solamente una la protección deberá iniciarse en la soberanía de las comunidades primero y luego ir subiendo hacia el estado. Lo más importante es evitar que la semilla de maíz modificado invada las tierras se debe buscar la soberanía de los pueblos y de su conocimiento. He estado en México muchas veces y he visto que este movimiento es muy fuerte, sin embargo deben luchar y hacerse oír con el gobierno para evitar que se pasen estas leyes.

84:57

Hola a todos, quisiera ir hacia atrás un poco y preguntar sobre la pregunta de Naiara.

¿Como podemos crear a nivel internacional movimientos entre los granjeros y las comunidades alrededor del mundo para ayudar a que todo este movimiento crezca a nivel mundial y se pueda proteger a las semillas la vida a nivel mundial.

Vandana Shiva:

Existen dos paradigmas de organización: el de las corporaciones multinacionales y de los estados que es de arriba hacia abajo, imponiendo. Sin embargo el paradigma organizativo de los pueblos es horizontal donde se comparte la agroecología y los conocimientos de las comunidades y eso es lo que se debe promover compartir la información que

tenemos. Si en latinoamérica utilizáramos esto, podríamos decir a nivel latinoamérica, utilizando semillas nativas ¿Que enfermedades se evitan, cómo crece o disminuye la soberanía alimentaria, qué variedad de semillas se tienen después de un tiempo? Tenemos que buscar la resurgencia de los pueblos, la resurgencia de la naturaleza ante todo.

…

