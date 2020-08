Wallmapu: LLamado a la solidaridad internacional con los presos polìticos Mapuche

25 presos politicos siguen en huelga de hambre, ya que el Gobierno no ha garantizado el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que es su reclamo desde hace 113 días!

– Indulto a Demóstenes Cárdenas Saavedra, ex agente de la DINA…

– La libertad bajo fianza de 500 mil pesos, al coronel en retiro Cristián Labbé, ex agente de la DINA…otro torturador.

También se producen la implantacion de pruebas que en muchos casos se ha provado que fueron Carabineros de Chile y aun asi los juicios no han sido anulados.

Es normal las detenciones por vestir a lo Mapuche, portar símbolos Mapuche, banderas, etc.

Desde hace años se producen los desplazamientos forzosos de las comunidades, robando las tierras por parte de los Estados tanto de Chile como de Argentina, para venderselas a terratenientes y empresas extractivistas, ejemplos: los Luchsinger, Grupo Bennetton, Josep Lewis, etc, etc. Burgueses explotadores que no sólo lucran del trabajo ajeno sino que ROBARON territorios Mapuche, asi luego es que los Estados fieles perros de la burguesía monopolista asesina, buscan incriminar a nuestro pueblo, para defender los intereses de estos verdugos, los dueños del Mundo.