Wallmapu_Temuco: A nuestro Pueblo Naciòn Mapuche

Como hemos dicho anteriormente, en el marco de este conflicto es que los Estados, representados por distintos gobiernos, no han dudado en ponerse fielmente al servicio del empresariado y han buscado de distintas maneras asumir el conflicto en contra de nuestro pueblo, conflicto que ya se arrastra hace más de dos décadas, a través de la cooptación, integración, infiltración, militarización y cárcel en contra de aquellos que no hemos tranzado con la línea de la reconstrucción de nuestro pueblo nación mapuche, aplicando toda la rigurosidad de sus leyes, técnicas represivas y, muchas veces, sobrepasando su propia instituciónalidad para mantener en prisión a nuestra gente. Es por todo lo anterior que nos reivindicamos como presos políticos mapuche.

Así como el enemigo busca continuar su arremetida, incluso con la presencia de infraestructura y dotación militar, nosotros hacemos el llamado a continuar en la senda de la liberación nacional, el weichan, el control territorial y el sabotaje en contra de las grandes empresas capitalistas que ocupan el territorio mapuche, volviendo a posicionarnos en las tierras que se encuentran en manos del extractivismo, reapropiándonos de una vida mapuche al interior de esos predios, ejerciendo el control territorial para que nunca más vuelvan a manos del capital. La reconstrucción nacional mapuche se consigue con lucha, sabotaje y con nuestras propias prácticas y línea propia, no al lado de la institucionalidad ni de sectores que hoy tratan de ponerse al frente de nuestras demandas, sectores que cuando fueron gobierno, no hicieron más que perseguirnos, encarcelarnos y ponerse de rodillas frente al empresariado. Por esto mismo es que llamamos a nuestra gente a no continuar recibiendo migajas.