Transgenerismo y capital: Una “santa alianza”

En primer lugar , si ya la conocida en España como Ley Mordaza reprime nuestro derecho de manifestación y expresión, extorsionándonos con multas exorbitantes -cuando no la cárcel-; lo que está en perspectiva es sumar denuncias por supuestos “delitos de odio” ( todo lo que el transgenerismo considere “transbofia” ) de los que no podremos defendernos porque la justicia ya es sólo accesible para quien pueda pagarla. Además, esas denuncias pueden conducirnos a perder nuestros empleos, si los tenemos, o a restarnos oportunidades si somos demandantes.

“El transgenerismo no es un movimiento que surja de la base social, de las propias personas transexuales, y menos de las que sólo viven de su trabajo. Estamos ante un movimiento de elite, dirigido desde arriba e incorporado en la agenda de la propia ONU”

“Lo que está en perspectiva es sumar a la Ley Mordaza denuncias por supuestos “delitos de odio” (todo lo que el transgenerismo considere “transbofia”) de los que no podremos defendernos y que pueden conducirnos a perder nuestros empleos, si los tenemos, o a restarnos oportunidades si somos demandantes”

“Este movimiento de elite está impulsado por multimillonarios que ejercen de filántropos, grandes empresas farmacéuticas, profesionales médicos que se prestan a ganar mucho dinero y medios corporativos que diseminan la ideología transgenerista constantemente”

Estas entidades donan generosamente a las organizaciones transgeneristas como Global Action for Trans Equality (GATE), cuyo director ejecutivo es Mauro Cabral, activista trans que fue signatario de la declaración de Yogyakarta de 2006 (1), o The National Center for Transgender Equality (NCTE), fundado por otra transexual, Mara Keisling, jefe de personal de un ex-gobernador del Pensilvania. A NCTE se la conoce internacionalmente por su US Transgender Survey (encuesta sobre transgenerismo de EE.UU), que ha sentado las bases de la política transgénero a nivel mundial.