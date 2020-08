Uruguay_Filtro 25 años: Dos pueblos y una madre contra toda impunidad

Norma Morroni, en la Marcha del Filtro

foto: Ernesto Ryan

ladiaria.com.uy

“Yo quiero por lo menos que diga que lo hizo y por qué. Nada más, porque a mi hijo no me lo van a devolver. Yo sigo año a año pidiendo eso: justicia. No quiero venganza, sino justicia, nada más que eso. Por eso este año marchamos otra vez del Obelisco al Filtro. Allí habrá algunas lecturas y después cada uno se retirará, como todos los años. No queremos molestar a nadie. Lo que queremos es cumplir con esta marcha que se hace año a año”, finalizó la señora.