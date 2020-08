Argentina_Memoria Històrica: Trelew

Un segundo contingente de 19 combatientes que mantienen la toma del penal, logran subir, por orden de numeración establecido, a otros remises. En la cárcel quedan alrededor de cien. Parten por la misma ruta hacia Trelew, pero llegan tarde al aeropuerto. Son rodeados por tropas veinte veces superiores. Con mucha serenidad, hacen venir a la prensa y a un juez. Por la televisión lo verá todo el mundo, literalmente todo el mundo, ya enterado de la audaz toma del penal y la fuga de un reducido contingente. Ya es de noche. Hablan María Antonia Berger (FAR), Rubén Pedro Bonnet (PRT-ERP) y Mariano Pujadas (Montoneros). Informan que no presentaron combate porque el aeropuerto está lleno de civiles. Reafirman sus convicciones y objetivos revolucionarios. Destacan el carácter conjunto de la acción de las tres organizaciones con militantes en el penal (Montoneros desde el exterior, no participó en la acción por no estar de acuerdo). Reclaman ante el juez, la constatación médica de su estado de salud – previniendo sobre la práctica sistemática de torturas – y el regreso al penal de Rawson. El juez accede en público. Las tropas de la Marina suben a las y los prisioneras/os a vehículos militares. En vez de ir rumbo a Rawson, van a la base naval. La palabra de un juez y de jefes militares es sinónimo de mentira y traición.