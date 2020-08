Palestina_Gaza: Misiles contra globos encendidos

Pero

dicen algo muy distinto. Ellos buscan llamar la atención del mundo, que mira para otro lado mientras Gaza agoniza: “El mensaje que nos gustaría mandar es que merecemos una vida decente para nuestras familias. Soy casado, tengo tres hijos, pero estoy desempleado. Estoy aquí hoy, porque cuando los miro a los ojos, sólo veo que no puedo proveerles de lo básico” (Abu Yousef, 24). “No somos terroristas como clama Israel. No queremos quemar o dañar a nadie ni nada. Me gradué recientemente de relaciones públicas y marketing, pero no pude encontrar trabajo. Merecemos empleos, electricidad. Mis hijos merecen tener comida sobre la mesa. No consideramos al pueblo judío como un enemigo. Nuestra batalla es contra su gobierno que nos ha bloqueado por 13 años” (Abu Obaida, 35). Ahmad Abu Artema , activista social e ‘ideólogo’ de la GMR agrega: “El envío de globos es un gesto de protesta porque la ocupación Israelí no ha cumplido con sus acuerdos previos con la resistencia palestina. Bajo esos acuerdos, Israel se ha comprometido a aliviar el bloqueo a Gaza.”