El Salvador: “Yo soy Theodora. Yo soy Carmen”. Contra la violencia machista y el patriarcado.

Para entender cuánto sigue presente hoy esta amarga consideración de Monseñor Romero, asesinado por los escuadrones de la muerte el 24 de marzo de 1980, sólo piense en el caso de Imelda Cortez, víctima de abusos por parte de su padrastro desde los 12 años. Amenazado por el hombre, que había prometido eliminar a su madre y sus hermanos, si la niña denunciaba la violencia, Imelda eventualmente quedaría embarazada. “Sin saber qué hacer”, recordó, “me apresuré a la letrina en el patio de nuestra pequeña y humilde casa de campo: con horror, descubrí que mi pequeño bebé había terminado en medio de excrementos. Quienquiera que viniera a ayudarme me llevó al hospital, donde inmediatamente me acusaron de intento de asesinato agravado. Después de un año y siete meses en prisión, el lunes pasado fui liberada, porque el juez cambió el crimen del que me acusaron, ahora he sido encontrada culpable de abandono y negligencia en persona. ¿Cómo será mi libertad?” Era el 17 de diciembre de 2018.