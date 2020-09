Argentina_Proyecto megaexportador porcino: La palabra de los pueblos originarios

Para quienes todavía se preguntan si la Colonialidad existe en Argentina, queremos compartir nuestra perspectiva para el debate nacional sobre modelo productivo. Algunos sectores del gobierno nacional (Cancillería y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca) vienen impulsando un proyecto de cooperación internacional con China, por el cual las empresas privadas en el Estado Argentino pondrían la tierra y los privados chinos la inversión. El Estado argentino facilitaría el desembarco de un proyecto llave en mano. Se dice que traerá dólares, soberanía alimentaria, trabajo y reactivación económica. O se dice que hay problemas de divisas. Por lo cual, estaríamos en presencia de un proyecto financiero. No productivo, no económico.

Los productos comestibles ultraprocesados no saciarán el hambre made in Argentina

Dólares para la reactivación económica: la inyección de divisas en el mercado interno suena tentadora. Sin embargo, no se habla de la fuga de capitales a través del subregistro de la exportación minera, ni tampoco sobre los dólares que se fugan por la compra de agroquímicos para el modelo sojero o transgénico. ¿Cuánto costará acceder a los servicios básicos para la vida una vez que no exista agua ni monte? Las comunidades del Pueblo Wichí, Chorote, Tapiete, Guaraní… están sufriendo el genocidio lento basado en la premisa empresarial de que algo gotea. Pero no gotea nada. En Catamarca se impulsó la actividad minera hace veinticinco años con el mismo discurso. Y gotea solo para la Barrick Gold y para algunos bolsillos de cierta elite política que no es producción ni trabajo. En Catamarca el 67% de sus habitantes solicitó el IFE por encontrarse bajo la línea de pobreza. ¿Dólares para quiénes? Muestra evidente que no gotea.