Mèxico: Caravana nacional por una vida digna para los pueblos indígenas

Mèxico:

Caravana nacional por una vida digna para los pueblos indígenas.

¡Alto a la guerra narco-paramilitar contra los pueblos indígenas de México!

Como hombres, mujeres, niños, niñas, abuelos y abuelas de nuestras comunidades indígenas que somos; Na Savi, Me´pháá, Nahua, Ñamnkué, Mestizos y Afro mexicanos del estado de Guerrero, y que estamos organizados en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en conjunto con nuestros pueblos hermanos del Frente Nacional Por la Liberación de los Pueblos (FNLP) y la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.), no olvidamos que sufrimos una guerra en contra nuestros pueblos. Una guerra que inicio hace 527 años y que se continúa, gobiernos van, gobiernos vienen, son de un color, de dos colores o de tres colores, no importa; su patrón es el mismo.

Seguimos muriendo de hambre, por falta de hospitales y médicos y por la miseria, pero no solo; literalmente nos están asesinando. Como si fuéramos animal, como si fuéramos algo que no vale, que no es humano. Los narco-paramilitares nos cazan en los caminos, en nuestras casas y nuestras familias, tienen que huir, son los que se llaman desplazados, y ahí van, caminando desterrados de su tierra, comunidades enteras sin casa, con el dolor de sus familiares asesinados, y sin saber si comerán mañana o si podrán dormir bajo un techo, peor que animales.

Este mal es provocado por los malos gobiernos al solapar y permitir a los grupos narco-paramilitares en nuestros pueblos de la Costa Grande, en Chilapa, y en la Sierra de Guerrero, y bien sabemos que por lo menos también pasa en los estados de Michoacán, Oaxaca y Chiapas. ¿Y cuántos de nuestros hermanos que están desaparecidos? Y no es que se perdieron, es que les hicieron un mal, y lo hicieron con plena impunidad, lo hicieron en el día, en lugares públicos y no pasa nada.

Porfirio Díaz decía que no merecemos la vida por ser indios, que somos ignorantes, sin conciencia y durante toda la larga historial de gobiernos priistas, la misma cantaleta, que somos necios, indios que no quieren el progreso, de nuevo ignorantes. Con Fox y Calderón cambio la cosa e inauguraron el ¿Quien sabe en que andaban? Y así se siembra la duda, y mientras el gobierno financio y armo a los grupos del narcotráfico a nosotros nos echaban la culpa por morir en medio de la simulación de una guerra, que se disfrazo según contra el narcotráfico, pero que seguía siendo la misma guerra, contra los pueblos.

El resultado fue que muchos grupos de narcotráfico se fortalecieron y enriquecieron, mientras los pueblos indígenas en México, nos asesinan, nos desaparecen, nos desplazan, nos despojan y además nos culpan por ello, desde siempre nos culpan, con los conquistadores decían que no somos gente de dios, que no tenemos alma, que por eso no importa nuestra vida. Hoy no podemos decir nada, no podemos quejarnos, no podemos decir que queremos justicia, que urge la comida, la salud, la vivienda, el trabajo y la seguridad, por que inmediatamente nos dicen que somos conservadores, que somos del PRIAN, que ¿a poco vivíamos mejor con el PRI? y otra vuelta más, nos vuelven a llamar ignorantes.

El cura Hidalgo fue recibido en nuestras tierras, lo escuchamos y luchamos a lado de Vicente Guerrero, y José María Morelos, contra la Corona Española. Luchamos a lado del General Emiliano Zapata por tierra y libertad. Luchamos contra todos los regímenes Priistas y derramamos nuestra sangre, mientras a cientos de nuestros hermanos fueron arrojados al mar. Los malos gobiernos del PAN intentaron continuar el saqueo de nuestras tierras y las defendimos. Ahora nos dicen, que somos del PRIAN, que por que antes no hicimos nada y esos que dicen así, en realidad son los que antes nunca hicieron nada y creen que con un voto el país ya cambio.

Así que, Sí, seguimos resistiendo y luchando como hace 527 años, por que la guerra contra nosotros continua, no ha cambiado, y la prueba esta que nos siguen asesinando los narco-paramilitares, la prueba está en que seguimos muriendo por la desnutrición, que a nuestras escuelas no llegan las clases a distancia, que nuestros caminos siguen derrumbándose, que nuestras viviendas se están cayendo a pedazos, que no hay trabajo en nuestros pueblos, que no hay clínicas, ni doctores para aliviar las enfermedades que ya tienen cura. Y en esta pandemia del llamado COVID-19 los pueblos indígenas seguimos siendo los más olvidados, los que no importa si viven o no, total nadie ve, nadie oye.

A nuestros hermanos del EZLN nunca los han dejado en paz, les siguen haciendo la guerra, el PRI y el ejército mexicano armaron a los paramilitares para asesinarlos, el PRD y sus paramilitares mantuvieron el hostigamiento constante, el PAN uso los mismos paramilitares para matar al maestro Galeano y buscar la provocación, y ahora nuevamente está pasando, a los mismos paramilitares que creó el PRI, ahora el gobierno de MORENA los está usando para atacar y hostigar a nuestros hermanos zapatistas, su lucha y su autonomía. No les van a perdonar por defender su territorio en contra del mal llamado Tren Maya, por continuar construyendo su autonomía y nuevamente dicen que están contra el progreso, que son ignorantes. Pero se deja en el olvido que nuestros hermanos zapatistas han construido su propia educación, sus clínicas de salud, su propia comunicación y su justicia, sin ayuda de ningún mal gobierno y todo esto para beneficio de sus pueblos que son mayas.

Son muchas las injusticias en nuestras tierras y es mucha la impunidad que gozan los que nos hacen tanto mal de asesinarnos, desaparecernos y dejarnos morir en el abandono. Por eso ya no aguantamos más, ya no podemos más, ya basta de tanta injusticia y tanta sordera del gobierno, señor AMLO, no somos PAN, no somos PRI, ni PRD, tampoco ningún otro partido, somos pueblos que estamos hartos del hambre, estamos artos de la injusticia, estamos artos de la miseria y exigimos soluciones, no más promesas, soluciones. Todos los pueblos merecemos vivir y vivir dignamente, queremos una vida con calidad para todos los pueblos indígenas de México, no nada más para los amigos de Adelfo, ni no nada más merecen vivir bien los pueblos que votan por MORENA, o los que votan PRI o votan PAN o votan PRD.

Por eso vamos a bajar de nuestras montañas, vamos a bajar de nuestros bosques, vamos a cruzar los ríos y las lomas de nuestras sierras y vamos a ir en caravana al corazón de México, llegaremos al Zócalo de la CDMX el próximo día 10 de Septiembre del 2020. Llegaremos los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, los abuelos y las abuelas, para que vean que no mentimos, las enfermedades curables nos matan, el hambre nos mata, el abandono nos mata, el COVID-19 nos mata y los narco-paramilitares nos siguen matando.

Invitamos a todos los hombres y mujeres de este país, a quienes realmente les duele cuando se comete una injusticia en cualquier parte, a quienes su pensamiento es anticapitalista independientemente si votaron o no votaron, invitamos a quienes su corazón quiere una verdadera y profunda transformación, invitamos a los pueblos indígenas de México que están sufriendo lo mismo que nosotros. A sumarse a la Caravana nacional por una vida digna para los pueblos indígenas. ¡Alto a la guerra narco-paramilitar contra los pueblos de México!

No venimos a pedir que regrese o se valla ningún partido político, venimos al corazón de México a encontrarnos con otros pueblos, a encontrarnos con ciudadanos y ciudadanas de buen corazón, dispuestas a escuchar nuestros problemas y nosotros escuchar los suyos. Venimos a buscar una solución a la muerte que nos sembraron, venimos a sembrar semillas de vida, a través del dialogo, a través de los acuerdos, a través de la organización.

Atentamente:

Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)

Regiones: Costa Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja de Guerrero,

Frente Nacional Por la Liberación de los Pueblos (FNLP),

Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.).

¡Alto a la Guerra narco-paramilitar contra las comunidades Zapatistas del EZLN!

¡Alto a la Guerra narco-paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!

¡Justicia para todos nuestros presos, asesinados y desaparecidos del CNI!

¡Nunca más un México sin nosotros!

fuente:

https://www.congresonacionalindigena.org/2020/09/01/caravana-nacional-por-una-vida-digna-para-los-pueblos-indigenas-alto-a-la-guerra-narco-paramilitar-contra-los-pueblos-indigenas-de-mexico/