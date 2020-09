Argentina_“Plan de Fortalecimiento de Seguridad”: Más inseguridad asegurada

– Construcción de 4.000 “paradas seguras” con pulsador antipánico de emergencias, intercomunicador conectado a un centro de monitoreo de seguridad, cámaras domo 360, reconocimiento facial, wi fi, pantalla informativa, etc.

Así, mientras la crisis la paga el pueblo trabajador y las grandes fortunas siguen a cubierto del impuesto a la riqueza; mientras lxs trabajadorxs de la salud reclaman recursos e insumos, y se enferman y mueren por su carencia, y lxs de la educación no pueden enseñar a distancia si lxs chicxs no tiene computadoras ni conectividad a su alcance; mientras los magros ingresos del 40% precarizado de la población siguen en suspenso y la mayoría de las familias pobres no acceden a las pocas medidas asistenciales dispuestas, como el IFE, sí hay plata para garantizar más represión.