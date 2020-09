E$paña: Temporeros en tiempos de coronavirus, de la invisibilidad a la culpa

2 de septiembre de 2020

Caminan por el borde de la carretera rumbo al trabajo. Puede que no llegues a verlos si no te fijas bien. No conviven con el resto de las personas, no comparten espacios comunes como transporte público o bares -donde a veces encuentran carteles de “reservado” para que no puedan sentarse-, pero siempre estuvieron: al margen del camino, en los alrededores de la ciudad, fuera del sistema.