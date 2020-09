Argentina_Salta: Comunidades Weenhayek resisten agrotòxicos y saqueo

Concretamente la sentencia de la Corte Interamericana determina que el Estado Argentino violó el derecho de propiedad comunitaria, al no dotar de seguridad jurídica a la misma y permitir que se mantenga la presencia de pobladores criollos, no indígenas, en el territorio. Entre otras consideraciones, la Corte, consideró que el Estado Argentino también violó los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades que resultaron lesivas de los mismos. En su sentencia, el Tribunal entendió que la tala ilegal, así como otras actividades, desarrolladas en el territorio por población criolla, puntualmente la ganadería e instalación de alambrados, afectaron bienes ambientales, incidiendo en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y en su acceso al agua. Se trata de prácticas que alteraron la forma de vida indígena, lesionando su identidad cultural.

Ello, en tiempos donde el extractivismo – en la pospandemia – está dispuesto a ir por todo, máxime cuando en esa región, la caña de azucar y la soja son cultivos energéticos que generan fuertes expectativas ante el plan presentado a las autoridades nacionales por el Consejo Agroindustrial Argentino, en simultáneo a las exigencias de la Liga Bioenergética ante el Ministro de Producción Nacional, Matías Kulfas, para aumentar el corte de los combustibles con agrocarburantes en base a esos dos cultivos que predominan en la provincia de Salta, ahí nomás, al lado de las comunidades Weenhayek y territorios ancestrales, donde antes era monte nativo y hoy tierra arrasada por el agronegocio cebado – por el poder politico de turno – de ir por el resto de lo que queda. Pero las comunidades indígenas estan decididas a no ceder: Tok inuKhenla, Nha tumla (no pasaran, resistiré en Weenhayek.

“No hemos recibido ninguna visita de funcionarios públicos. Los compañeros llaman y llaman a los teléfonos que estan disponibles para cualquier cosa si hay algun síntoma de coronavirus, pero nunca atiende, así que no son verdades por lo que dicen por medio de las redes. Por eso acudimos al monte, siempre acudimos al monte, por eso la lucha es el territorio que es el monte. Para nosotros en el hospital no hay solución, si voy me dan un receta para un medicamento y no tenemos la plata, ahí está el tema. El problema es que encima el monte lo arrasan. No sé si decir si es ridículo, pero ahora tenemos la intriga sino se afecta nuestra medicina natural, ya que nuestro monte, esta rodeado arriba por el campo donde se fumiga y abajo por la pista donde cargan los venenos.”