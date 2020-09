Argentina: Usurpación de tierras y ausencia de políticas públicas en Puelmapu

El aislamiento, el distanciamiento y la cuarentena no se cumplen para hostigar a las comunidades Mapuche ubicadas en la Patagonia argentina. Lejos de respetar el distanciamiento social, los terratenientes contratan patotas que atacan a las familias bajo el aval de la Justicia y los gobiernos provinciales.

Los Gobiernos miran a la pandemia con lentes urbanos que dificultan la asistencia a la hora de pensar en las poblaciones rurales: no aseguran el acceso al agua potable, a algunas comunidades les resulta difícil llegar a los centros de salud y, a nuestros niños y niñas se les dificulta la educación por la falta de internet y tecnología.

No podemos dejar de mencionar que la situación se agrava por la presencia de tuberculosis, dengue y desnutrición, paralelamente a los desmontes, incendios y el extractivismo. Mientras tanto, en Puelmapu, Territorio Mapuche al este de la cordillera de Los Andes que corresponde al Estado argentino, la pandemia sigue generando preocupación.

Protestas por el asesinato de Rafael Nahuel en Villa Mascardi. El joven Mapuche murió de un disparo por durante por la espalda durante una represión de la Prefectura argentina. Foto: Juan Guahan

Cuando la justicia no es igual para todos

Además, la fiscalía también negó la presencia del “Loro” Vera en el lugar, personaje que acompañó y supervisó los ataques. El fiscal Lozada solo se dedicó a imputar a los ejecutores de la agresión y no a quienes la organizaron e instigaron, desoyendo una larga historia de denuncias que los Buenuleo han realizado contra esta patota organizada.

Los abogados defensores de la comunidad volvieron a presentar una medida de amparo para que la guardia sea restablecida en el lugar. El mismo juez de turno no tuvo otra opción que manifestar su disposición para escuchar el reclamo y el 4 de mayo sacó una nueva resolución indicando que se debía hacer presente la guardia del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) en el territorio.

El conflicto de la Lof Buenuleo vuelve a poner sobre la mesa que no todos pueden acceder a la Justicia en las mismas condiciones. Existe una justicia para ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Finalmente, el 14 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar a favor de Comunidad Mapuche Lof Buenuleo

La Comunidad Mapuche Lof Buenuleo sufrió el ataque de una patota y la Justicia no les da respuestas. Foto: Diario Río Negro

El Estado argentino pretende distorsionar la digna lucha y busca que la sociedad no indígena se ponga del lado de los policías que le disparan a la comunidad. La zona se militarizó, pero la comunidad sigue firme. “Por nuestra lucha, nuestra forma de pensar y nuestros ancestros. Por la gente que sufre y por los barrios altos que son golpeados, detenidos, torturados y marginados por los efectivos de la comisaría 42”, prometen resistir los miembros de la comunidad.

Los integrantes del territorio Mapuche recuperado Lafken Winkul Mapu denuncian el hostigamiento. Foto: ANB

Este organismo vendió la tierra, cuando se supone que están prohibidas las ventas de tierras fiscales a funcionarios o sus familiares. Tanto el juez Criado como la Fiscalía de la Provincia de Chubut y el Juzgado de Familia deberían haber actuado de manera inmediata por violencia de género y racismo. Al no hacerlo, terminan siendo cómplices de las maniobras oscuras y mafiosas de los terratenientes para quitarles tierras al Pueblo Mapuche.

“Han prendido fuego, han cortado árboles y ahora están construyendo, sin que la familia Catriman pueda hacer nada. Desde febrero vienen hostigándolos y diciéndoles que se tienen que ir. Quisieron hacer denuncias en Gendarmería y les dijeron que no era su jurisdicción. Fueron a la policía y tampoco les dieron respuesta. ¿Cómo van a ingresar estos matones al Parque Nacional siendo que no dejan pasar a nadie? A nosotros no nos dejan entrar ni salir de nuestro territorio?”, apuntó una lamgen (hermana) de la comunidad Paillako.