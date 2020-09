Argentina_Ludmila, Rocío, María Soledad: cuerpos que resisten

Un día de septiembre como éste, hace treinta años, María Soledad Morales moría en manos de los hijos del poder de Catamarca. Tenía apenas 17. Y su femicidio –sin que existiera la figura penal- generó una movida multitudinaria que terminó con la supremacía Saadi en la provincia. Estaba asomando a la luz la amenazadora fuerza de la organización de las mujeres. La que encarna como pocas la lucha antisistema y la que genera la reacción brutal de lo establecido. 30 años después, en Moreno, se cree que Ludmila Pretti se resistió a tener sexo con un muchacho de 19 que no soportó el no, la estranguló y la dejó en una bolsa como un desecho. Tenía 14 años. La misma edad de Rocío Vera, que dos meses atrás, en Reconquista, no quiso ser el objeto de uso y descarte de siete hombres convencidos del poder y la propiedad sobre una mujer. Una niña que, además, estaba embarazada. La caza de brujas de la que habla Silvia Federici es el asesinato de la resistencia contra el poder histórico. El quiebre de la escritura patriarcal y capitalista sobre el cuerpo de las mujeres.