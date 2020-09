Wallmapu: Las mujeres Mapuche y la lucha por nuestra autonomía territorial

En plena crisis del COVID-19, las mujeres originarias de Chile siguen luchando por sus derechos al interior de sus comunidades y dentro del Estado nación. En el marco de la pandemia sufren por no poder vender sus artesanías y verduras, y la violencia policial. La crisis ambiental y sanitaria ha sido una oportunidad para fortalecer las organizaciones, capacitarse y tejer redes con los movimientos feministas de las ciudades. No se olvidan de la lucha de octubre de 2019 y se suman al pedido de pensiones dignas y una nueva Constitución plurinacional y paritaria.

Durante el estallido, las comunidades Mapuche de diversos territorios nos sumamos a las protestas para exigir cambios políticos y sociales, como el derecho a la salud, la educación, pensiones dignas y una nueva Constitución plurinacional y paritaria. Sin embargo, esta última demanda no es compartida por toda la sociedad Mapuche, pues algunos sectores plantean que su lucha es por la autonomía de nuestro pueblo.

Las mujeres Mapuche hemos sido parte de la lucha de nuestro pueblo, pero nuestro aporte ha sido invisibilizado por la historia oficial dominante y la propia sociedad chilena que no reconoce nuestra capacidad como sujetas con voces propias. Incluso, en algunos casos, se nos tiende a folclorizar.

En estos días, nos hemos movilizados para pedir la liberación de los presos políticos Mapuche. Dos mujeres, Cristina Romo y Giovana Tabilo, han sido las voceras del machi Celestino Córdova. Sin embargo, esta actividad no ha sido fácil para ellas, sus sacrificios han sido enormes y su labor ha sido incomprendida y juzgada por el resto de la comunidad Mapuche.

Una de las voceras en una conversación personal señaló: “Ha sido duro, una batalla fuerte. Sobre todo cuando se es mujer en un mundo tan lleno de hombres que, por la colonización, han adquirido el machismo, el patriarcado. Es difícil ser una líder mujer y llevar la vida mapuche adelante. Es difícil encontrarse con el machismo y con el ‘mapuchómetro’ que te mide quién eres, más encima ser warriache, de la ciudad y llegar acá y hacerte un espacio, ganarte el respeto de la comunidad que si no hablas mapudungun no te miran bien”.

La lideresa agrega que no es su responsabilidad no hablar correctamente el mapudungun porque colonizaron a nuestros abuelos y tuvieron que hacer pactos de silencio para no hablar mapudungun ni decir quiénes eran: “Es responsabilidad de la invasión a la cual fuimos sujetos, de este genocidio que se pretendió hacer con nuestro pueblo nación Mapuche, pero aquí estamos resistiendo y dándole a la pelea”.