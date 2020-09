Mèxico_Guerrero: Caravana nacional por una vida digna para los pueblos indígenas

Queremos volver a dejar bien claro, frente a los medios de comunicación que nosotros no venimos a representar a ningún partido político, y ni somos conservadores, ni neoliberales, apenas tenemos para mal comer. Es más, muchos de los aquí presentes votamos personalmente por que creímos en un cambio, pero ya son dos años de gobierno, y a nuestros pueblos nomas no llega ninguna transformación, ni nada.

Estamos igual que siempre, con una pobreza que lentamente nos va asesinando por desnutrición, son cientos de niños y de niñas que solo comen frijoles, tortillas y chile todos los días de su vida, no hay verduras, no hay frutas, aquí no se conoce más que en los libros lo que es una dieta balanceada. Y poco a poco vemos como a nuestros hijos les salen los jiotes, y se ponen enfermos y muchos de ellos mueren por que cuando les da una enfermedad de esas que según tienen cura no la aguantan, otros no pueden aprender, ni concentrarse en la escuela por el hambre. ¿Te imaginas el dolor de ver morir a tus hijos por la pobreza y la desnutrición? ¿Y preguntamos cuánto gasta el gobierno en un día de alimentación para sus funcionarios?