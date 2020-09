Cataluña_Barcelona: “La Escocesa” Un espacio para el arte y la creaciòn

per Conxita Oliver

Este es un tema complejo que he tratado extensamente en varios textos, pero trato de sintetizarlo aquí: creo que hay principalmente dos maneras de impulsar una respuesta crítica a cualquier sistema prevaleciente que genere desigualdades y concentraciones de poder. La primera, que consiste en actuar desde dentro, implica una gran dificultad: el interior es secuestrado por el propio sistema y atravesado por sus propias lógicas acumulativas y centralizadores. La segunda consiste en actuar desde los lados del sistema, dando una función crítica a aquellas acciones y espacios de pensamiento que están fuera del foco y que no son una fuente de concentración económica o simbólica.

Si realmente queremos escapar de la visión neoliberal que la cultura concibe ante todo como una industria y manifestaciones culturales como productos básicos, si concebimos la necesidad de la formación comunitaria como el principal motor cultural (la cultura es la cultura y el culto), entonces debemos preguntarnos profundamente sobre nuevas instituciones y espacios donde se puedan poner en práctica. Si realmente creemos que el poder institucional de la institución, tomado en el sentido de generar, como dice Aida Sánchez de Serdio, “ pedagogías de encuentros, espacios de emergencia de discursos y prácticas críticas, de la producción de diferencias y encuentros en los que la política, la estética, el conocimiento y los afectos se entrecruzan de manera problemática “, si creemos que este tipo de instituciones son capaces de generar un marco social desde el que formar colectivamente comunidades , entonces tendremos que imaginar nuevas formas de institucionalización colectiva que hagan efectiva la promesa de horizontalidad que la digitalización ha llevado a imaginar pero que, precisamente por su propia estructura, no ha sido capaz de desarrollar.

Por lo tanto, la defensa de la colectividad empoderada utilizando lateralidades obsoletas no es, como se interpreta a menudo, un paso atrás o un ejercicio nostálgico, sino una respuesta crítica a las preguntas que la propia digitalización ha planteado en sus propuestas iniciales. Los patrones de nueva institucionalización comunitaria que perseguimos son más útiles hoy en día porque se encuentran en el campo crítico que surgió muy pertinentemente de la crítica institucional de finales del siglo XX, y que la disrupción digital se reanudó, se entronizó como una posible respuesta. Desafortunadamente, sin embargo, estas respuestas ya no pueden articularse de manera muy eficaz dentro de los entornos digitales, porque se han convertido en el foco principal de los procesos de acumulación del gran capital.

Las diferentes comunidades con las que trabajas son el centro del programa de The Scotsman y se basan en el grado de usabilidad y participación de la institución. ¿Cuáles son los diferentes círculos comunitarios? ¿Qué contraparte les pides a favor de la comunidad? ¿Cuál es el acompañamiento que haces a los artistas en sus etapas de creación, producción y exposición?

A continuación, los distintos usuarios conforman el segundo círculo, ya que participan activamente en la gestación colectiva de estas formas instituidas, también desde el empoderamiento, pero no tienen un lugar físico desde el que actuar. Este círculo está formado por artistas que individualmente quieren estar vinculados al espacio, por los alumnos del Programa de Estudios Independientes del MACBA a través de un acuerdo institucional, y por los proyectos elegidos anualmente como parte de la convocatoria de proyectos de investigación y experimentación artística de La Escocesa.

Por un lado, La Escocesa se ocupa de la relación con las instituciones del barrio, con la intención de acercarse al barrio, al centro, entendiendo que las propuestas críticas que allí trabajan pueden ser de interés y utilidad para toda la ciudadanía. La Escocesa, sin embargo, es particularmente cuidadosa de no generar una relación superficial con su entorno, y evita la creación de formas estéticas cómodas al servicio de la gentrificación que no tienen en cuenta las sedimentaciones históricas y sociales del barrio. Por esta razón, desde el centro siempre tratamos de vincular las acciones artísticas de una manera u otra con una dimensión crítica transitoria. Para ello, La Escocesa ha abierto una serie de diálogos con otras entidades vecinas, empezando a pensar en formas de defensa mutua . El programa de residencias translocadas, por ejemplo, ofrece a los artistas un espacio y un entorno de trabajo, fuera de La Escocesa, en varios centros de proximidad que tienen una relación directa con los proyectos que llevan a cabo. El proyecto tiene como objetivo crear una red operativa entre La Escocesa y otras entidades, con el fin de generar contaminación entre sus programas y actividades, así como un trabajo de interrelación territorial .

Al mismo tiempo, para facilitar el acceso a los residentes y crear un ajuste más adecuado de la comunidad, se ha hecho un esfuerzo presupuestario para reducir las tasas de los talleres, haciéndolos más accesibles. Actualmente, el precio de un taller individual en La Escocesa es de 58 euros al mes, menos de la mitad de lo que costó hace un año, y no se rigen estrictamente por una lógica de proyecto, sino que permiten a los artistas ya residentes, de acuerdo con la filosofía del espacio, someterse a convocatorias públicas consecutivas con la intención de ampliar el uso del taller y la integración dentro de la comunidad.

Además de los recursos materiales disponibles para el espacio, centrados principalmente en formas tecnológicas obsoletas (taller de autopublicación con risografía, laboratorio de fotografía analógica, taller de carpintería y cerámica, etc.), La Escocesa es un lugar de intercambio (en gran medida en torno a la cocina), cuidado compartido y concentración de conocimiento colectivo, tanto teórico como práctico . El mayor recurso que ofrece el espacio es, por tanto, la propia comunidad, lo que se traduce orgánicamente en colaboraciones y proyectos compartidos.

Por otro lado, los servicios ofrecidos por La Escocesa a los artistas están íntimamente ligados a su programación. El programa se nutre de varios proyectos invariablemente seleccionados a través del anuncio público. Cada uno de estos proyectos no sólo está dotado financieramente, sino que se beneficia del seguimiento por parte de la dirección del centro, el apoyo a la producción, la comunicación y otros servicios ofrecidos por La Escocesa.

El enfoque de todos estos proyectos que fomentan la programación anual no está en la producción sino en los procesos artísticos, en torno a los cuales se generan estrategias para crear audiencias en pequeños centros comunitarios. Por ello se entiende que la investigación artística y la experimentación como centro de programación, priorizando proyectos que no enfatizan la producción de trabajo, sino que hacen que el proceso creativo en sí genere, entre otros, dinámicas de participación colectiva, núcleos de conceptualización y generación de contenidos y propuestas experimentales de ensayo y error que descansan en el proceso y no en la presentación del trabajo terminado.