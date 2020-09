Claves ecofeministas para rebeldes que aman la tierra y los animales

La última de sus obras, Claves ecofeministas: para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales (ilustrado por Verónica Perales, Plaza y Valdés Editores, Madrid, 2019), nos invita a entrar en un agradable Jardín epicúreo donde poder disfrutar de un espacio de reflexión y praxis libre de las convenciones androantropocéntricas que han dominado las principales corrientes del pensamiento (además de la vida social, económica y política). La obra busca un doble fin: dar mayor base teórica al ecofeminismo, haciéndonos caminar por sus senderos y deleitarnos con sus fuentes en su redefinición de la realidad; y crear un nuevo espacio de pensamiento que sea capaz de contraatacar a las estructuras económicas (el capitalismo) y a las sociales (el patriarcado) que causan la destrucción de la Naturaleza, la desigualdad entre géneros y la violencia sistemática contra los animales no humanos. En este doble movimiento las mujeres tienen un papel central, desarrollando una nueva perspectiva alejada de la desmesura patriarcal culpable de la crisis ecológica que sufrimos.

El ecofeminismo, como bien explica la autora, sólo es entendible si analizamos la corriente de pensamiento occidental hegemónica que estructura la sociedad occidental desde la Antigüedad grecorromana. Arraiga en filósofos como Platón o Aristóteles, pasa por la ilustración, con Kant o Rousseau, y llega a nuestros días a través de las estructuras sociales y económicas que ordenan hoy el mundo. El feminismo ha sido llamado por Amelia Valcárcel el “hijo no querido de la ilustración”. Generalmente se critica a la ilustración por olvidar a la mujer, y cabe recordar que simplemente se defendía la igualdad de todos los hombres. La cuestión está en ¿quién es el “hombre” en la frase anterior? La crítica feminista ha destacado que en realidad sólo el hombre, varón, es el “hombre” supuestamente genérico; es decir, la norma implícita considera verdaderamente humano sólo lo masculino. La masculinidad es, en el imaginario de estas sociedades, lo propiamente humano, “como Razón, Mente, Espíritu y Cultura” (p. 26). En cambio, la feminidad se ha ligado a la Naturaleza, es decir, ha sido excluida de lo propiamente humano. “La esencia femenina ha sido definida como lo Otro frente a lo plenamente humano, como la Alteridad (…), como Naturaleza, Vida Cíclica casi inconsciente” (ibid.). Uno de los puntos de partida de la reflexión ecofeminista es un estudio de la antropóloga Sherry Ortner (1972) donde se desvela la existencia, en el imaginario de todas las culturas, de la relación entre la feminidad y la Naturaleza. Para explicar este hecho, la autora pone los ejemplos de la crianza de niños y la cocción de alimentos. Así, establece cómo se dan las relaciones de dominación de lo Cultural, propio del varón, sobre la Naturaleza, propia de la mujer (asumiendo de alguna forma la dualidad platónica).

Esta dualidad ontológica es una de las causas que nos ha conducido a este modelo de “guerra suicida contra la Naturaleza”, fomentando una visión androcéntrica y patriarcal de las estructuras sociales. Con todo, cabe diferenciar, en palabras de Puleo, entre el patriarcado de coerción y el patriarcado de consentimiento (pp. 47-48). Las sociedades de capitalismo avanzado se encuentran dentro de este último, puesto que ya no existe un mecanismo de dominación explícita con roles extremadamente rígidos. Paradójicamente, se invoca la libertad como coartada de la opresión. Bajo el patriarcado de consentimiento, un potente mecanismo de represión es el consumo: se bombardea con influyentes incitaciones, se colonizan las mentes y, como resultado, se ofrece como deseable y empoderante un discurso implícitamente cargado de ideología patriarcal. Para la autora, ejemplo de ello sería la mercantilización de los cuerpos, tanto en la pornografía como en la gestación subrogada. Por ende, aboga por el rechazo de estas prácticas y por una autonomía real en materia sexual.

La visión antropocéntrica es otra de las causas de este ecocidio. En el viaje por la vida, aclara la autora, no estamos solos, sino que tenemos compañeros: los animales no humanos (p. 102). La relación que se ha establecido entre animales humanos y animales no humanos es bastante análoga a la relación histórica entre hombres y mujeres. Ambas violencias se traducen en poder y falta de compasión, y construyen el ideal de virilidad patriarcal: ideal que ha conducido a algunas mujeres a imitar este comportamiento, tratando de desafiar las normas de género, pero cayendo equivocadamente en una visión androantropocéntrica del mundo.