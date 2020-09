La Vía de la Simplicidad: Ted Trainer 

En esta obra, que en inglés fue editada con el título de The Transition to a Sustainable and Just World, el autor continúa ahondando en las temáticas que caracterizan el conjunto de su obra. Su planteamiento inicial es el siguiente: nuestra forma de vivir es insostenible. Y esta insostenibilidad es multidimensional, abarca problemáticas de índole tanto material como social-cultural. Estas ideas de partida no son, por otro lado, novedosas. Desde hace al menos cuatro decenios vienen siendo tratadas por una pléyade de pensadoras que señalan que nuestra forma de vivir no podrá perpetuarse a lo largo de mucho más tiempo. En el panorama internacional destacan en los últimos años trabajos como el de Bardi, el Stockholm Enviroment Instituteo Bookchin, cuya propuesta práctica es muy influyente para el enfoque de Trainer. En el ámbito nacional el tema tampoco ha pasado inadvertido, siendo tratado en gran profundidad por autores como Carpintero, Fernández Durán, Sempereo Riechmann