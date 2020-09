Mèxico: La Otra Europa denuncia la guerra abierta contra el EZLN y las comunidades zapatistas

Desde la Europa de abajo y a la izquierda, las organizaciones que formamos parte de la Red Europa Zapatista recibimos con mucha rabia e indignación las noticias que nos llegan desde México. En el contexto de pandemia mundial, tanto el Estado en sus tres niveles como los paramilitares y el narco, están intensificando la larga guerra que le tienen declarada a las, los y loas compañeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las comunidades insurgentes. En lo que va del año el Congreso Nacional Indígena (CNI) ha perdido a 7 de sus compañeros asesinados por el mal gobierno local, agresiones que aún no se han esclarecido. Abrazamos el dolor de su incalculable pérdida y junto a las, los y loas compas exigimos justicia y verdad, ya que no habrá perdón ni olvido.

Desde la Europa Zapatista, como parte de las Redes de Rebeldía y Resistencia, nos sumamos a la Segunda Acción Global Contra la Guerra al EZLN, los Pueblos y la Vida, “Samir Vive” entre el 16 y 20 de septiembre. Tal y como acordamos, esta Segunda Acción Global comienza el día 16 de septiembre para denunciar que la celebración de Independencia de l@s de arriba representa para l@s de abajo el despojo de la Vida, la militarización de los Territorios y la guerra contra los Pueblos; ante ello, nosotr@s decimos, NOTENEMOS NADA QUE CELEBRAR EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA, que no sea el “otro grito de la otra independencia que estamos levantando” SCIM. Las actividades se cerrarán el día 20 de septiembre porque no olvidamos, no perdonamos y no traicionamos la memoria de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, a quien el mandón le arrebató la vida por defender la Madre Tierra y luchar contra los Megaproyectos de muerte.