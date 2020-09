Argentina: Estado uninacional “La Bonaerense” (II)

El Poder, en mayúscula y en singular, sin duda, es una abstracción. Lo abstracto, lo intangible, debería ser, como alguna vez el agua, inodoro, incoloro e insípido. De hecho, la realeza recibía su poder de los dioses, o del Dios, inapelable y asertivo. Apelar a una abstracción como fuente de toda razón y justicia no deja de tener sus ventajas. El principal, no puede ser cuestionado por ningún mortal porque la casa central no está en la tierra. El cielo, el arco iris, son apenas abstracciones visuales. Hay todo tipo de abstracciones y la cultura represora utiliza todas. La abstracción no admite definiciones. Es el reinado del sentido común. “¿Vos me entendés? No. -Si, vos me entendés”.