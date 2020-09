Argentina_La Máquina de desaparecer no se detiene: hay que destruirla

Luciano me llevó a Iván Torres, desaparecido en Comodoro Rivadavia (2003); a Miguel Bru, desaparecido en La Plata (1993); a Franco Casco, desaparecido en Rosario (2014). Empecé a trabajar e investigar los casos. En una marcha por Luciano me enteré del caso de Andrés Núñez, desaparecido en La Plata (1990). Cuanto más avanzaba, más desaparecidos había. En una charla de café con Julián Froidevaux, ex subsecretario de DD.HH. de Entre Ríos, me contaba del caso Elías Gorosito, desaparecido en Paraná en 2002, y de repente se le mezclaron los datos: “No, perdoná, eso es de otros desaparecidos en Paraná: Gómez y Basualdo, desaparecidos en el 94”. ¡Hay desaparecidos en democracia por todos lados! Y eso no lo estudiamos en el colegio ni lo vemos en películas.