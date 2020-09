Argentina_BsAs_La Plata: Jornada anticarcelaria

Lxs pibxs no están solxs

Enrique y Mauro eran compañeros de celda. Mientras dormían una mala instalación eléctrica derivó en un foco de incendio. Los guardias tardaron 40 minutos en abrir la celda. Ambos fallecieron en el hospital San Martín de La Plata con más de la mitad de sus cuerpos quemados. A Enrique tuvieron que amputarle ambas piernas. La respuesta cínica de la justicia ante el hecho fue otorgarle la domiciliaria que le correspondía hacía tiempo estando él internado y mutilado antes de morir. Ángel tenía 21 años. Apareció suicidado el 30 de agosto pasado en la celda 12 del mismo pabellón. El pibx había tenido dos intentos de suicidio en su historia médica. Aun así en la Unidad 9 lo pusieron una semana entera en buzón –celda de aislamiento de 1m x 1m- antes de aparecer muerto. Su cuerpo fue evidentemente vejado por elementos del SPB durante las más de 12 horas que lo tuvieron colgado en la celda, ya que las declaraciones de los guardias no coinciden con la fotografía publicada del joven después de muerto por el infame portal La Plata Noticias, que sin autorización de la familia publicó la foto del pibe colgado exponiendo a su familiares y amigxs a una imagen profundamente dolorosa y disciplinante.

La Unidad 9 de La Plata tiene un largo historial en los crímenes impunes del Estado, sea durante la última dictadura genocida como durante los gobiernos a los que cada vez más cuesta llamar democracia. Durante los años de plomo la U9 fue dirigida por el siniestro Abel Dupuy que convirtió la dependencia en el lugar de blanqueo de los detenidos desaparecidos del Circuito Camps y de otras zonas del país tras ser torturados en los diversos centros clandestinos de la zona. Pero el ingreso a la U9 no significaba el cese de la tortura, ya que allí se dividía a los presos políticos por organización y existía el llamado “Pabellón de la Muerte”. Muchos sobrevivientes como Adolfo Pérez Esquivel testimoniaron ante la justicia que se les realizaba el “puente chino”, las requisas vejatorias o se les daba un jabón en invierno para que lo gastaran bajo la ducha fría ante la mirada y el bastón de torturadores como Raúl “El Nazi” Rebaynera, Ramón “Manchado” Fernández, Catalino Morel, Víctor Ríos o Isabelino Vega. Además desde la dependencia se planificaba la desaparición o el asesinato de varios presos políticos como los militantes, a quienes se fingía otorgar la libertad para ser secuestrados y desaparecidos por las patotas de la bonaerense. En otros casos se los sacaba directamente con personal militar y se los fusilaba, como ocurrió con Horacio Rapaport y Angel Giorgiadis Incluso los familiares que iban a visitar los presos sufrieron la misma suerte, como el caso de la madre del militante del PRT-ERP Eduardo Anguita. Dupuy y un grupito mínimo de sus verdugos y colaboradores fueron condenados a penas diversas por sólo 57 casos en un juicio realizado en La Plata en 2010.

La Dirección Provincial de Salud Penitenciaria a cargo de Quiruelas, organismo creado en 2005, tendría como misión “resguardar la salud de la población carcelaria a través de la prevención, promoción, atención, tratamiento y rehabilitación de la salud, garantizando uno de los derechos inherentes al ser humano”. Pero la ejecución de esa política sólo se traduce en la existencia de servicios médicos deficientes en los penales, con falta de médicos, enfermeros, psicólogos y otros profesionales de la salud que son aquí tan explotados como en el resto del sistema de salud provincial. Mientras surfeó la crisis penitenciaria desatada este año sin mayores apariciones públicas, el Ministro de Justicia bonaerense Julio Alak viene promocionando los Comité de Prevención y Resolución de Conflictos en las cárceles, que no son más que mesas de diálogo de sordos, que se publicitan como espacios donde “se trabaja de igual a igual tanto internos como personal penitenciario en la búsqueda de soluciones”, pero donde en verdad se ningunean los reclamos y se “toma nota” de los planteos para que todo siga igual. Para completar su gestión ejemplar Alak anunció en junio pasado que prevé la construcción de 2.000 nuevas plazas penitenciarias para seguir encarcelando pobres. (1)

Hace ya 10 años que en sus informes anuales el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, con diagnósticos sobre cárceles federales que igualmente le caben a los penales provinciales, viene definiendo que “la tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente, es constitutiva del poder de castigar en el encierro de prisión” (2). Entre las torturas que se describen en el informe se encuentran no sólo la agresión física, sino que incluye modalidades como el aislamiento, las malas condiciones materiales de detención, la falta o deficiente asistencia de la salud, la falta o deficiente alimentación, los impedimentos de vinculación con la familia del detenido, las amenazas, los robos de pertenencias y los traslados constantes. El panorama es mucho peor si se revisan las muertes ocurridas en los lugares de encierro. El informe 2019 de la Procuración detalla la preeminencia de las muertes no violentas sobre las violentas, aunque estas últimas vienen representando 1 de cada 3 hechos en cárceles federales en la última década. Además se afirma claramente que “las enfermedades resultan la primera causa de muerte bajo custodia penitenciaria (…) desde irreversibles hasta otras que no deberían haber provocado el fallecimiento de recibir un tratamiento adecuado”, y se puntualiza que el servicio genera una imagen extendida de estas muertes como inevitables porque hay una práctica estatal de encubrimiento: se naturalizan los decesos en las investigaciones judiciales, si es que se inician, y se llega al absurdo de que “la principal línea de indagación consiste en corroborar que la muerte haya sido causada por una enfermedad, usualmente sin profundizar luego en el análisis sobre la adecuación de la atención brindada”.