Argentina: Lindos, limpios y buenos

Leemos en Página 12: “Esta es la Casa del pueblo, vamos a escuchar las explicaciones del diputado pero no podemos admitir que se den este tipo de situaciones”, concluyó sin ocultar su indignación. Mientras el diputado oficialista Carlos Heller exponía como miembro informante el proyecto del Gobierno, el propio Massa tuvo una vista privilegiada de lo que se veía en la pantalla a la que estaba conectado el diputado salteño”.

Hace décadas dos alumnas de la Cátedra de Dinámica Grupal de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora escribieron una monografía cuyo título es: “Qué negocio es la pobreza”. Las fábricas de empobrecidos, que no es lo mismo que los pobres, siguen trabajando con prisa y sin pausa. Los beneficios colaterales es el excedente de enriquecidos. Altamente concentrados.

A mi criterio, el mérito de Amerí es haber elegido la sexoafectividad durante un discurso absolutamente deserotizante. Si lo hubieran sorprendido tomando un café, no creo que hubiera habido mayor problema. Los comentarios de la esposa de Massa rozan lo inquisitorial. Las niñas y niñas con hambre no generan ni la milésima parte de indignación.

Es necesario citar un párrafo de esta nota de Claudia Rafael . “Hoy la lupa debe necesariamente poner en foco a los alrededor de 3000 niñas y niños de la toma de Guernica. Mirarlos a los ojos y reconocer la médula de toda la historia de la toma. ¿Cuál es el corazón de la disputa? “La propiedad privada excede el ámbito de la economía: en su lógica están también la libertad y la paz”, finaliza una nota de opinión publicada en La Nación el 5 de septiembre que se acerca al núcleo de la disputa ideológica”.

La moralina partidaria y legislativa ponen la lupa en un acto puntual que les genera asco, indignación. Dormirse, esconderse, el cohecho activo, el panquequeo permanente, los diputruchos, las leyes de impunidad, no importan. Claudia pone la lupa donde hay que ponerla. Nuestras niñas y nuestros niños de Guernica, a pesar de los discursos, ya no son los “chicos del pueblo”. Son los chicos de la propiedad privada, en una versión acotada de la conquista de los desiertos. Terrenos privados de vida pero que no pueden ser intrusados.

El mismo presidente de la cámara de diputados, Sergio Plastilina, propuso sacarles el ingreso familiar de emergencia (IFE) a las familias que ocupaban el terreno. Sin indignarse. Sin ofuscarse. Obviamente, en un frente de todos los sinceros y honestos, debería haber sido repudiado. Sin embargo, la canalla callada quedó.