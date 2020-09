Argentina: Un neonazi confeso en la policia bonaerense

El ingreso de Marcos Caputo a la policía y su avance en el escalafón no es resultado de que se les escapara algún control o no conocieran sus antecedentes. Es la ratificación de que no hay manera de democratizar la fuerza, incorporarle perspectiva de género y de respeto a los derechos de todxs, porque no hay reforma que pueda cambiar su naturaleza y función represiva.