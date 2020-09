Argentina_Represiòn: Pequeñez de los otros

Con qué palabras habrá que explicarles la sangre cayendo desde la frente de una enfermera sentada en la calle. Cómo decirles que hay gente que gobierna capaz de mandar a la policía a castigar con porras a los que cuidan. A ésos a quienes no se protege nunca. A los que reciben a sus hijos en los hospitales y les suturan las heridas y les arrebatan la fiebre para que desembarque en otras costas y los ponen boca abajo para que no se ahoguen y les acarician la frente cuando todo parece estar mal.

Cómo explicarles a ellos, que recién llegan al mundo, que en este territorio hostil y despiadado se les manda la policía a las enfermeras y a los enfermeros y la policía –la misma que cerró su paritaria particular a punta de pistola hace un ratito apenas- saca pecho y les administra, con precisión quirúrgica, una paliza brutal. Cómo sentarse y contarles para que entiendan. ¿Que entiendan qué? ¿Que el día de la sanidad viene a ser algo así como el día de los que sanan, el día de los sanadores olvidados de todo el resto de los tiempos? ¿Que es el día de ésos que tienen la cara amoratada y percudida de barbijos y escafandras, de los que se contagian por el virus que los rodea en la nube ardiente de las terapias de los hospitales, de los que se mueren picados por el bicho más voraz que recorre el mundo y se lleva a los más vulnerables?. De ésos que ganan 38.000 pesos al mes, bastante menos de lo necesario para no ser pobre, sin 9 milímetros ni cachiporra para dibujar, acorralando al poder político, una paritaria prepotente con el número que ellos mismos determinen. No hay jeringas ni chatas ni tubos de oxígeno con los que puedan intimidar en la plaza pública.