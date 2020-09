La Historia al revés y al derecho: La centroizquierda

Suele suceder que el descubrimiento de otra forma de enseñar, o de instruir, me reconcilie con disciplinas que no me entusiasmaron mucho en la escuela pública, laica y gratuita de mi adolescencia. La Historia, por ejemplo. Así, la Guerra del Pacífico –oxímoron involuntario– o bien la Guerra de Pacificación de la Araucanía –otro oxímoron– adquieren ribetes de agresión colonial o de empresa de conquista si uno las examina desde un punto de vista crítico.